Alfonsín no logró llevar adelante una de sus consignas de la campaña electoral: "Con la democracia se cura, se educa y se come". No obstante, enseñó con la palabra y el ejemplo a "vivir en democracia", un aprendizaje que los argentinos nos debíamos, quizás desde el comienzo de nuestra historia independiente. Esto significaba dialogar, buscar consensos, no eliminar al otro (físicamente o por la marginación), convocar, no ceder a la tentación de ser el dueño de la verdad.