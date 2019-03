No son especiales, ni tienen capacidades diferentes. No más que cualquier persona. Son niños y niñas con síndrome de Down. Niños y niñas con discapacidad intelectual, que nacen y crecen en el seno de una familia que los recibe, quizás sin esperarlos. Que tienen sus virtudes y sus defectos, como todos los tenemos. Que tejen sueños, aceptan desafíos y, no pocas veces, son conscientes de sus limitaciones. Por lo que pueden frustrarse, enojarse y oponerse. Como cualquier persona lo haría