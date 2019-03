A priori las energías renovables requieren de una evaluación de recurso. Actualmente la mayoría de los sitios con buen potencial —sobre todo eólico y solar— están claramente identificados y ponderados. Sin embargo, esta condición no es suficiente y el transporte eléctrico, la línea de media o alta tensión que se puede observar por los laterales de las rutas, requieren inversiones multimillonarias que en la actualidad no están previstas y que, sin ellas, no se puede pensar en incorporar nueva generación a la red.