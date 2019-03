Yo tengo más de un día que no me comunico con mis familiares. Duele. Duele bastante. Porque uno no sabe qué ocurre y allá, en Venezuela, nada bueno pasa. Lo último que me dijo un amigo fue: "Nos cuesta comunicarnos. No hay acceso a datos móviles. No soporto este nivel de desinformación. No sé nada, no sé de nadie y me estoy volviendo loco".