La frase "No voy a hacer campaña con la corrupción" es, además, redundante; ya que si algún candidato peronista llega a hacer campaña contra la corrupción se queda sin alianza electoral. Hoy, como siempre, cuando están en juego tantas cosas, ¿qué importan las tocadas de trasero y los agravios del pasado? Chi ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato. Scurdámmoce 'o passato. Simmo 'e Napule, paisá! Traduzco al castellano: todos juntos de nuevo por el poder y la impunidad. Por eso, es mejor para la esperanza blanca del peronismo no hacer campaña con la corrupción ni hablar de la causa de los cuadernos, ni de las operetas verbitskianas contra Stornelli y Bonadío. Mejor, sobre todo, es no mencionar que el Frente para la Gloria, el Frente Reciclador y el Peronismo Racional sostienen unidos y organizados los fueros de Menem y Cristina en el Senado, ni que acaban de dar juntos —en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo— el primer paso para voltear el DNU del Gobierno que habilita la extinción de dominio y las esperanzas de recuperación de la que se llevaron, unidos y organizados, durante doce años. Los doce años en que el kirchnerismo y el peronismo que ayer nomás se ofendía cuando se les decía "kirchneristas" le votaron todo a mano alzada en el Congreso a Néstor y Cristina, esos arcángeles públicamente despreciados pero internamente reverenciados del movimiento nacional y popular.