México

Uber Mujeres llega a México: así podrás solicitar conductoras

Las pasajeras tendrán algunas opciones de reserva en ciertas ciudades

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Una conductora sonriente de Uber y dos pasajeras felices dentro de un coche, con un filtro morado y el logo de Uber. Todas usan cinturón de seguridad.
Al activar Uber Mujeres, la aplicación ajusta su algoritmo para asignar preferentemente conductoras en cada trayecto solicitado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas mujeres puden experimentar inseguridad al pedir un taxi por aplicación, pero ahora tendrán la opción de solicitar únicamente conductoras en la app de Uber.

Uber Mujeres es una nueva función dentro de la aplicación habitual de Uber que habilita la opción de solicitar viajes con conductoras.

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Esta opción se implementará para incrementar la seguridad y comodidad de las pasajeras, especialmente en un contexto donde la percepción de riesgo en el transporte público es alta.

Qué es Uber Mujeres y cómo funcionará

La función Uber Mujeres representa una evolución de la opción “Ellas”, que desde 2020 permite a las conductoras aceptar viajes únicamente de pasajeras mujeres.

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Al activar Uber Mujeres, la aplicación ajusta su algoritmo para asignar preferentemente conductoras en cada trayecto solicitado (Captura de pantalla)
Al activar Uber Mujeres, la aplicación ajusta su algoritmo para asignar preferentemente conductoras en cada trayecto solicitado (Captura de pantalla)

Ahora, la novedad radica en que las usuarias pueden decidir quién las traslada, priorizando la asignación de conductoras en sus solicitudes.

Una vez activada, la app ajusta sus algoritmos para que la asignación de conductoras sea prioritaria en cada viaje solicitado.

En el primer uso, la plataforma solicitará una confirmación directa de género, un proceso que refuerza la intención de exclusividad de la herramienta.

Este paso busca garantizar que el servicio cumpla con el objetivo de brindar mayor comodidad y confianza a las pasajeras.

Si no hay una conductora disponible cerca, la aplicación ofrece a la usuaria la posibilidad de esperar un poco más o aceptar un conductor.

Según explicó Cecilia Román, gerente de Comunicación de Uber en México, esta herramienta busca favorecer la autonomía y la confianza de las usuarias.

Interior de un auto Uber con tres mujeres sonrientes. Una mujer conduce y dos son pasajeras. En la pantalla del auto se ve "Uber Mujeres".
Uber Mujeres amplía la seguridad para pasajeras que pueden elegir solo conductoras en la app de Uber en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Uber Mujeres es resultado de nuestro compromiso de largo plazo para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma”, detalló Román, quien destacó que la movilidad es clave para el desarrollo y las oportunidades de las mujeres.

Tipos de reserva disponibles en Uber Mujeres

La opción se ofrecerá a través de tres modalidades: las usuarias pueden configurar la aplicación para que, de forma predeterminada, sus viajes sean asignados prioritariamente a conductoras; también pueden programar un trayecto con antelación mediante Uber Reserve y seleccionar la preferencia de conductora; o bien, elegir la opción de Uber Mujeres al momento de solicitar un viaje inmediato.

  • Preferencia permanente para todos los viajes: la app prioriza conductoras en cada solicitud.
  • Viaje anticipado (Uber Reserve): permite programar traslados con anticipación y seleccionar la opción de conductora.
  • Viaje inmediato: selecciona Uber Mujeres al pedir un viaje en tiempo real; si no hay conductoras, se puede esperar o aceptar un conductor.

Ciudades donde estará disponible Uber Mujeres

Vista interior de un coche con filtro morado, tres mujeres sonriendo: una conductora y dos pasajeras. La conductora sujeta un teléfono con el logo de Uber visible.
Al activar Uber Mujeres, la aplicación ajusta su algoritmo para asignar preferentemente conductoras en cada trayecto solicitado (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Ciudad de México
  • Monterrey
  • Guadalajara
  • Los Cabos
  • Cancún

El despliegue de Uber Mujeres será gradual y las usuarias recibirán notificaciones en la app y por correo electrónico cuando la función esté habilitada en su ciudad.

La colaboración entre Uber y las autoridades mexicanas ha cobrado fuerza en los últimos años, con la implementación de un Portal exclusivo para funcionarios y un equipo de agentes dedicados a la asistencia las veinticuatro horas del día. Este sistema permite que las dependencias con facultades de investigación soliciten datos pertinentes bajo estrictos protocolos de protección de información personal.

Infografía de Uber Mujeres con una ilustración de dos mujeres en un coche y diagramas sobre la activación, asignación y disponibilidad de la función.
Uber presenta Uber Mujeres, una nueva función que permite a las usuarias solicitar viajes exclusivamente con conductoras para mejorar la seguridad y comodidad en sus traslados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de este mecanismo, un grupo especializado de Uber puede reunir y compartir datos relevantes que facilitan el desarrollo de investigaciones penales. Para fortalecer el vínculo con las autoridades mexicanas, la empresa ha realizado sesiones informativas con más de 800 investigadores, abarcando tanto la Fiscalía del Estado de México como agencias federales.

Las iniciativas de Uber no se limitan a la cooperación con las autoridades. Desde 2018, la compañía ha impulsado alianzas con entidades de la sociedad civil que abordan problemáticas sociales urgentes. Entre estas, se encuentra el respaldo a Fondo Semillas, organización destinada a fortalecer los derechos de las mujeres.

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