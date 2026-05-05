¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación
A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en tiempo real de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM
Vuelo: TK189

Destino: Estambul

Aerolínea: Turkish Airlines

Hora: 03:35

Estatus: Cancelado

Vuelo: VB1028

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 05:35

Estado: Demorado

Vuelo: VB1322

Destino: Hermosillo

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 06:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4390

Destino: Culiacan

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB100

Destino: New York

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4350

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estado: Demorado

Vuelo: VB1016

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4800

Destino: Dallas

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4440

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:05

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1166

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:30

Estado: Demorado

Vuelo: VB1118

Destino: Monterrey

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 08:10

Estado: Cancelado

Vuelo: UJ760

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: United Jetstream

Hora: 08:15

Estatus: Cancelado

Vuelo: Y4302

Destino: Sj. D Cabo

Aerolínea: Volaris

Hora: 08:55

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1022

Destino: Cancun

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 09:20

Estado: Demorado

Vuelo: VB1334

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 12:35

Estado: Demorado

Vuelo: AM336

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 14:00

Estatus: Demorado

Vuelo: AA505

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 14:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4282

Destino: P.Vallarta

Aerolínea: Volaris

Hora: 15:50

Estatus: Demorado

Vuelo: AM536

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 16:00

Estado: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estatus: Demorado

Vuelo: TA431

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Avianca

Hora: 17:45

Estado: Demorado

Vuelo: AM5

Destino: Paris-Cdg

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 18:55

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones
Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

