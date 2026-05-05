¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estatus de cada uno de las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).
Al ser uno de los más grandes de América Latina y el más importante del país, el aeropuerto capitalino registra el estado en en tiempo real de sus vuelos.
Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 18:00 horas de este lunes.
Los vuelos cancelados y retrasados hoy
Vuelo: TK189
Destino: Estambul
Aerolínea: Turkish Airlines
Hora: 03:35
Estatus: Cancelado
Vuelo: VB1028
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 05:35
Estado: Demorado
Vuelo: VB1322
Destino: Hermosillo
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 06:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4390
Destino: Culiacan
Aerolínea: Volaris
Hora: 06:30
Estatus: Demorado
Vuelo: VB100
Destino: New York
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4350
Destino: Cd. Juarez
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: VB1016
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4800
Destino: Dallas
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:00
Estatus: Demorado
Vuelo: Y4440
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Volaris
Hora: 07:05
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1166
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 07:30
Estado: Demorado
Vuelo: VB1118
Destino: Monterrey
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 08:10
Estado: Cancelado
Vuelo: UJ760
Destino: Merida Yuc
Aerolínea: United Jetstream
Hora: 08:15
Estatus: Cancelado
Vuelo: Y4302
Destino: Sj. D Cabo
Aerolínea: Volaris
Hora: 08:55
Estatus: Demorado
Vuelo: VB1022
Destino: Cancun
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 09:20
Estado: Demorado
Vuelo: VB1334
Destino: Oaxaca
Aerolínea: Viva Aerobus
Hora: 12:35
Estado: Demorado
Vuelo: AM336
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 14:00
Estatus: Demorado
Vuelo: AA505
Destino: Miami
Aerolínea: American Airlines
Hora: 14:10
Estado: Demorado
Vuelo: Y4282
Destino: P.Vallarta
Aerolínea: Volaris
Hora: 15:50
Estatus: Demorado
Vuelo: AM536
Destino: Cancun
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 16:00
Estado: Demorado
Vuelo: Y4730
Destino: Houston
Aerolínea: Volaris
Hora: 16:10
Estatus: Demorado
Vuelo: TA431
Destino: S.Salvador
Aerolínea: Avianca
Hora: 17:45
Estado: Demorado
Vuelo: AM5
Destino: Paris-Cdg
Aerolínea: Aeromexico
Hora: 18:55
Estatus: Demorado
Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.
¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos
Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.
En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.
Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:
El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.
Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.
Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.
La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.
