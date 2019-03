Hace unos días, el Presidente expresó que, en un imaginario segundo mandato, "haría todo lo que tiene que hacer". No es una promesa, es una confesión. Una confesión de lo que no hizo, de lo que no cumplió. Argentina perdió tres años, dejó pasar una oportunidad única, pero no podemos seguir lamentándonos. Ahora, quienes estamos comprometidos con la construcción de un proyecto país que termine con la improvisación y el cortoplacismo, quienes estamos creando un espacio amplio, plural, con capacidad de diálogo, con identidad y vocación federal, quienes nos proponemos para representar a la enorme mayoría que quiere y espera otras políticas, tenemos que ofrecer una alternativa a este Gobierno y trabajar, de verdad, por un futuro mejor.