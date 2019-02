En Cuba, cuyas últimas elecciones plurales, no democráticas, ocurrieron en 1958, no se efectúa una verdadera campaña electoral con propagandas y debates. No obstante, tal vez como parte del desgate del régimen se aprecia que los gobernantes están promoviendo como nunca antes este referéndum constitucional. Las campañas oficiales a favor del proyecto no tienen precedentes, porque sin relación con el resultado final, todos sabemos cuál será, la dictadura necesita tener una aproximación de cómo piensa realmente la población para tomar las disposiciones necesarias para conservar el control.