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La derecha francesa presenta una proposición de ley para blindar el aire acondicionado en colegios y centros de salud ante una ola de calor histórica

Las altas temperaturas en Francia han provocado el cierre de cerca de 1.800 colegios, así como restricciones en hospitales y monumentos

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Varias personas se bañan en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, ante la ola de calor que sufre Francia. (Abdul Saboor/REUTERS)
Varias personas se bañan en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, ante la ola de calor que sufre Francia. (Abdul Saboor/REUTERS)

Francia, al igual que otros países de Europa, se encuentran inmersa en una potente ola de calor que está sacando a la luz la escasa preparación que todavía existe en muchas ciudades ante la emergencia climática. Cada vez las temperaturas son más altas, pero los edificios aún no están adaptados y hay escasez de refugios climáticos.

Este martes, Francia ha registrado un nuevo récord en los termómetros, con una temperatura media de 29,6 grados a las 15.00 horas, lo que supera los 29,4 grados del 25 de julio de 2019 y del 5 de agosto de 2003. Ante esta situación, se han activado alertas rojas y se han tenido que tomar precauciones como el cierre de colegios o la clausura anticipada de varios monumentos.

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Por este motivo, y ante la previsión de que la ola de calor pueda recrudecerse en Francia hoy y mañana, Éric Ciotti, presidente de la Unión de la Derecha por la República (UDR) en la Asamblea Nacional, ha presentado en la un proyecto de ley para hacer obligatorio el aire acondicionado en varios espacios públicos.

La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia, 23 de junio de 2026. (Abdul Saboor/REUTERS)
La gente se refresca en la fuente del Trocadero, frente a la Torre Eiffel, mientras las temperaturas suben en París durante una ola de calor que afecta a gran parte de Francia, 23 de junio de 2026. (Abdul Saboor/REUTERS)

La medida afectaría a escuelas, colegios, institutos, centros sanitarios y residencias de ancianos, donde los colectivos vulnerables suelen sufrir aún más las consecuencias del calor. “Francia debe modernizarse y proteger a los más vulnerables”, ha expresado a través de su cuenta de X.

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Ya en julio del año pasado, Ciotti presentó un proyecto de ley sobre este asunto, pero desde el Gobierno no fue visto con buenos ojos la instalación de aire acondicionado de manera generalizada, ya que podría agravar el cambio climático.

40 víctimas por ahogamiento y 1.800 colegios cerrados

Este miércoles, la agencia meteorológica Météo Francia ha extendido la alerta roja a 58 departamentos, mientras que otros 31 permanecen en aviso naranja, ya que se estima que el 90 % de la población francesa continuará estando expuesta a temperaturas excepcionales y extremas al menos hasta el fin de semana.

Un anuncio frente a la Torre Eiffel anuncia el cierra anticipado del monumento a las 16.00 horas por la ola de calor que sufre Francia. (Abdul Saboor/REUTERS)
Un anuncio frente a la Torre Eiffel anuncia el cierra anticipado del monumento a las 16.00 horas por la ola de calor que sufre Francia. (Abdul Saboor/REUTERS)

Ayer, más de 8.000 escuelas del país tuvieron que adaptar sus horarios ante la ola de calor, mientras que aproximadamente 1.800 permanecieron cerradas. Además, la Torre Eiffel adelantó su cierre a las 16.00 horas, en lugar de hacerlo a la medianoche, como habitualmente. El sábado ocurrirá lo mismo en el Museo del Louvre, cuya dirección ha explicado en un comunicado que el edificio histórico “sigue siendo frágil y no está suficientemente adaptado al cambio climático”.

Desde el pasado 18 de junio, 40 personas han muerto ahogadas, intentando huir de las altas temperaturas que afectan desde hace días al país, que ya ha sufrido su segunda ola de calor este año. “Estamos ante un episodio de intensidad excepcional. En términos de temperatura, prácticamente todos los récords, tanto locales como nacionales, se están batiendo cada día o cada noche”, ha explicado Sébastien Lecornu, primer ministro francés, que ha reunido de nuevo al consejo interministerial de crisis para responder a esta situación.

La ola de calor en España llega a su fin

Desde el pasado domingo, España vive su primera ola de calor del verano, lo que ha situado los termómetros por encima de los 40 grados en distintas zonas del país y ha dejado noches tropicales (sin que las temperaturas bajen de los 20 grados), tórridas (25 grados) e incluso infernales (30 grados).

Hoy, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone fin al aviso especial por temperaturas excepcionalmente altas, aunque la mayoría del territorio continuará este miércoles con alertas por calor: solamente se libran las islas Canarias, la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana. Cantabria y las provincias vascas de Gipuzkoa y Bizkaia se encuentran hoy en aviso rojo.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Las últimas semanas han demostrado que España, pese a su situación geográfica (que provoca que sea un territorio especialmente susceptible a la subida de las temperaturas), todavía no se encuentra preparada para un mundo cada vez más cálido. La mayoría de los centros educativos continúan sin estar adaptados y no cuentan con sistemas de climatización.

Así, hace algunas semanas, el Gobierno de España anunció que se van a destinar 200 millones de euros para climatizar estos espacios frente a la emergencia climática, así como otros 168 millones para hospitales, centros de salud y edificios sanitarios públicos.

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