Lluvias y fuertes vientos provocan caída de árboles en Cuautitlán Izcalli: diversas avenidas se vieron afectadas por inundaciones

Caída de árboles lluvias clima Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Personal de Protección Civil, Bomberos y Sustentabilidad atendió la caída de al menos seis árboles y ramas en riesgo en distintas colonias de Cuautitlán Izcalli tras las intensas lluvias y rachas de viento registradas este martes.

Las intensas lluvias acompañadas de fuertes rachas de viento registradas la tarde de este martes en el municipio de Cuautitlán Izcalli provocaron la caída de árboles y ramas en distintos puntos del territorio municipal, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos para atender las emergencias y salvaguardar a la población.

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De acuerdo con autoridades municipales, las precipitaciones ocasionaron inundaciones, principalmente en vialidades y zonas habitacionales, donde se reportó la caída de al menos seis árboles de gran tamaño, así como ramas que representaban un riesgo para peatones y automovilistas.

Ante esta situación, personal de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con trabajadores de la Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente, desplegó diversas brigadas para realizar maniobras de seccionamiento, retiro de árboles y limpieza de calles y avenidas afectadas.

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Colonias afectadas por lluvias y fuertes vientos en Cuautitlán Izcalli

Calle en el municipio de Cuautitlán Izcalli cubierta por agua. Una persona camina sobre la vía, donde el nivel del agua alcanza una altura media. La situación es un reflejo de las condiciones tras las lluvias de las últimas horas

Las labores de atención se llevaron a cabo en diferentes colonias y unidades habitacionales del municipio, donde las autoridades trabajaron para liberar vialidades y evitar accidentes derivados de la caída de árboles y ramas.

Entre los puntos atendidos destacan:

Infonavit Centro, sobre Avenida Tenango del Valle.

Unidad Habitacional Niños Héroes, en calle 13 de Septiembre.

Colonia Atlanta, en Avenida Boreal y calle Miguel Allende.

Santa María Guadalupe Las Torres, en calles Torre Laurel, Margarita y Torre Dínamo.

Plan de Guadalupe, en calle Miguel Hidalgo y Plan de Guadalupe Victoria.

Valle de las Flores, en Torre Laurel.

Santiago Tepalcapa, en calle Sur 5 Tonatico.

En cada uno de estos puntos, los cuerpos de emergencia realizaron trabajos de corte y retiro de árboles caídos, además de asegurar ramas que se encontraban en riesgo de desprenderse debido a las condiciones climatológicas.

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Protección Civil mantiene monitoreo por lluvias en Cuautitlán Izcalli

Vecinos de la colonia Atlanta reportaron la caída de un árbol en avenida Boreal (especial)

Las autoridades municipales informaron que las brigadas de emergencia permanecen en alerta y mantienen recorridos preventivos en diferentes zonas del municipio para atender posibles afectaciones derivadas de las lluvias.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones durante esta temporada de lluvias, especialmente al circular por calles con encharcamientos, evitar estacionarse debajo de árboles y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia.

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Las maniobras realizadas por los cuerpos de emergencia permitieron liberar las vialidades afectadas y reducir riesgos para peatones, conductores y familias izcallenses, evitando incidentes mayores durante las precipitaciones de este martes.

Recomiendan medidas preventivas durante temporada de lluvias

Inundaciones Edomex caos vial lluvias (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y seguir recomendaciones básicas de seguridad, como:

Evitar cruzar calles inundadas.

No resguardarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Revisar techos, coladeras y desagües en viviendas.

Reportar árboles inclinados o ramas en riesgo de caer.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró que continuará atendiendo de manera inmediata cualquier reporte ciudadano relacionado con lluvias, inundaciones, caída de árboles o afectaciones provocadas por fenómenos meteorológicos en Cuautitlán Izcalli.

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