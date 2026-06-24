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Surge justiciero en Lagos de Moreno que imita estilo de Batman para detener a presuntos criminales

Las detenciones comenzaron el 13 de junio, cuando un joven apareció amarrado en plena calle con signos de violencia

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Dos hombres con ojos censurados, uno con 'RATA' en la frente, están atados con cinta adhesiva a un poste de concreto, al aire libre y de noche
Dos hombres, señalados como supuestos criminales, permanecen atados a un poste con cinta adhesiva, acción atribuida a un justiciero en Lagos de Moreno, México. (X: @JPTheStrayDog)

Una serie de detenciones extrajudiciales ocurridas en el municipio de Lagos de Moreno y atribuidas a un justiciero que emula el estilo del personaje de DC Comics, Batman, ha capturado la atención pública y en plataformas digitales, donde el caso mantiene un debate activo.

La historia del “Batman de Lagos de Moreno”

Las detenciones comenzaron el 13 de junio, cuando un joven apareció amarrado en plena calle con signos de violencia y una cartulina que lo señalaba como “ratero”, incluso con la palabra escrita en la frente con pintura. Desde entonces, los casos se han repetido con un patrón similar: sujetos inmovilizados, mensajes de acusación y presunta evidencia de robos de motocicletas colocada junto a ellos.

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El 17 de junio se registraron dos casos adicionales de jóvenes de 18 años, quienes fueron encontrados atados con cinta gris, con la boca cubierta y con una intervención simbólica que llamó la atención: les pusieron bigotes de ratón. Ese mismo día, otro joven de 23 años fue exhibido con una leyenda que lo vinculaba al robo de motocicletas. El 19 de junio ocurrió un quinto caso bajo condiciones similares.

Hombre con torso y piernas envueltos en plástico transparente, atado a un poste de cemento, motocicleta blanca y negra, persianas metálicas, suelo mojado
En plataformas como X, usuarios comienzan a referirise al justicieron como "Batman de Lagos". (X: @poetedefunt)

Las escenas han dividido a la población: mientras algunos habitantes celebran lo que consideran una respuesta ante la inseguridad, otros advierten sobre los riesgos de la justicia por propia mano. La Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió carpetas de investigación, al considerar que los implicados deben ser tratados como víctimas de agresiones, independientemente de las acusaciones en su contra.

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Postura de las autoridades e investigaciones

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó la apertura de carpetas de investigación tras el hallazgo de múltiples hombres amarrados a postes en Lagos de Moreno. El fenómeno, atribuido por usuarios de redes sociales a un supuesto vigilante anónimo apodado el “Batman de Lagos”, ha sumado al menos cinco casos registrados en el municipio jalisciense.

  • Apertura de Carpetas: La dependencia detalló que se iniciaron de manera formal investigaciones directas por las agresiones sufridas por las víctimas localizadas.
  • Atención a las Víctimas: El Ministerio Público y la Policía de Investigación intervinieron luego de que policías municipales encontraran a los hombres policontundidos (golpeados) y atados de pies y manos con cinta canela o gris. Todos fueron trasladados a servicios médicos para recibir atención.
  • Evidencias en la Escena: Al lado de los sujetos sometidos, se encontraron cartulinas con mensajes amenazantes que los acusaban de cometer ilícitos y, en algunos casos, se colocaron motocicletas presuntamente robadas como prueba de sus delitos.
Hombre atado con cinta a un poste y motocicleta en calle. Otra motocicleta estacionada. Dos hombres con ojos cubiertos, atados con cinta a una pared con graffiti
Fotografías muestran a hombres atados a postes y a una estructura en Lagos de Moreno, acompañados de motocicletas, en escenas atribuidas a un presunto justiciero. (X)

Casos documentados en México de “justicieros” o defensa civil armada

El fenómeno de ciudadanos que actúan fuera del marco institucional contra la delincuencia no es nuevo en México. Diversos casos han sido documentados en la última década, reflejando el hartazgo social frente a la inseguridad.

Entre los más conocidos se encuentra el de Don Alejo Garza Tamez (Tamaulipas, 2010), empresario que defendió su rancho y abatió a cuatro agresores antes de morir. Su caso se convirtió en símbolo de resistencia civil.

En el Estado de México, el llamado “Justiciero de La Marquesa” (2016) abatió a cuatro asaltantes dentro de un autobús en la autopista México-Toluca. Ese mismo año, el “Justiciero de Naucalpan” mató a un delincuente durante un asalto en una combi, mientras pasajeros se negaron a identificarlo.

En la Ciudad de México, en 2018, un escolta privado intervino en un intento de asalto en la colonia Condesa, abatió a un agresor y el caso fue analizado como posible legítima defensa de terceros.

En 2021, en Tonanitla, un pasajero enfrentó a cuatro asaltantes armados en transporte público, dejando tres muertos. Posteriormente, entre marzo y mayo de 2022, surgió el caso del llamado “Limpiador de Morelos”, vinculado a homicidios de presuntos agresores sexuales.

Más recientemente, en 2024, un pasajero armado repelió un asalto en la autopista México-Puebla, abatió a un delincuente y obligó a los demás a huir.

Estos antecedentes han reactivado el debate nacional sobre los límites de la legítima defensa, la ausencia de justicia efectiva y el riesgo de que surjan figuras anónimas que operen al margen de la ley, como el caso que hoy sacude a Lagos de Moreno.

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