En cuanto a grandes aviones, Boeing decidió fabricar el B747-8, que agregaba casi seis metros al 747-400 e incorporaba tecnología que se había desarrollado para el Dreamliner. Por aquella época, le pregunté a una funcionaria de Boeing que visitó Buenos Aires por qué construirían un B747 más grande: ¿Respondía Boeing al A380 con el proyecto? Aunque la pregunta fue un tanto retórica, la respuesta dejó en claro el asunto: "No creemos en aeronaves tan grandes como el A380. Pensamos que la gente quiere volar punto a punto y no a un gran aeropuerto para trasbordar y recién llegar a su destino, algo inevitable si se opera un avión enorme. Por otro lado, las compañías buscan vender todos los asientos y ser eficientes, es decir, rentables. De cualquier forma, nosotros estamos invirtiendo en un avión reconocido existente, el B747, y no apostando más de 20 mil millones de dólares en un diseño completamente nuevo". Pocas palabras que decían mucho.