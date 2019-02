La decisión de Cristina está avalada por la cantidad de votos que tiene entre los opositores a Macri ("el 80% del voto opositor", según el cálculo de Alberto Fernández). Pero esos votos no le aseguran que pueda vencer a Macri en una segunda vuelta: de hecho, hace poco no logró vencer ni a Esteban Bullrich en la provincia donde ella es más fuerte. La mayoría de las consultoras anticipan que el favorito, en un mano a mano, sigue siendo, pese a todo, el actual Presidente. En cambio, en los mismos sondeos, hay candidatos alternativos que tienen mejor posibilidad de unir al peronismo e, incluso, de ganarle a Macri en caso de llegar al ballotage. Pero Cristina es Cristina: es la ex Presidenta, es la que tiene mayor cantidad de votos cautivos, es la Jefa.