¿Podrá un juez civil y comercial federal ordenar la extinción de dominio de los bienes de los Kirchner sin avanzar en la justicia penal con la reapertura de la causa de enriquecimiento de los ex presidentes? La realidad en la Argentina hubiera sido diferente si el ex juez Norberto Oyarbide no hubiera salido por la puerta grande y un juicio político lo hubiera destituido.