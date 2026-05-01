¿El 5 de mayo es feriado oficial? Esto dice la Ley Federal del Trabajo en 2026

Se conmemora la Batalla de Puebla y establece que los trabajadores deben laborar con normalidad

Cada año, el 5 de mayo genera dudas entre trabajadores y estudiantes en México. La fecha recuerda la histórica Batalla de Puebla, pero su relevancia cívica no implica automáticamente un día de descanso obligatorio.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 5 de mayo no está contemplado como feriado oficial, por lo que las actividades laborales se desarrollan con normalidad en todo el país.

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Esto significa que los trabajadores del sector privado y la mayoría del sector público deben acudir a sus centros laborales y reciben salario ordinario, sin compensación adicional.

¿Qué días sí son de descanso obligatorio en 2026?

El artículo 74 de la LFT establece los días festivos oficiales en México. Para 2026, el calendario contempla únicamente siete fechas de descanso obligatorio:

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1 de enero: Año Nuevo

Primer lunes de febrero: en conmemoración de la Constitución (5 de febrero)

Tercer lunes de marzo: natalicio de Benito Juárez

1 de mayo: Día del Trabajo (único feriado oficial en mayo)

16 de septiembre: Independencia de México

Tercer lunes de noviembre: Revolución Mexicana

25 de diciembre: Navidad

Infografía detallando los días de descanso obligatorio en México para 2026 y aclarando por qué el 5 de Mayo no es un feriado laboral

En este contexto, el 1 de mayo es el único día de descanso obligatorio durante ese mes, lo que marca una diferencia clara frente al 5 de mayo.

¿Por qué el 5 de mayo no se considera feriado laboral?

La razón es estrictamente legal. Para que una fecha sea considerada feriado oficial, debe estar incluida en el artículo 74 de la LFT, lo cual no ocurre con el 5 de mayo.

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Aunque se trata de una conmemoración histórica importante, su reconocimiento es cívico y educativo, no laboral. Por ello:

No hay suspensión obligatoria de actividades laborales

No se paga doble ni triple

No existe obligación legal de descanso

¿Quiénes sí descansan el 5 de mayo?

El escenario cambia en el ámbito educativo. La Secretaría de Educación Pública incluye el 5 de mayo como día de suspensión de clases dentro de su calendario oficial.

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Esto implica que:

Estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) no tienen clases

En muchos casos, también aplica para educación media superior

Docentes y personal administrativo escolar suspenden actividades

Esta diferencia entre el calendario laboral y el escolar es lo que suele generar confusión entre la población.

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Diferencias entre trabajadores y servidores públicos

Aunque la regla general indica que el 5 de mayo se trabaja, existen excepciones en el sector público. Algunos servidores públicos federales pueden tener descanso ese día, dependiendo de las disposiciones internas y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Sin embargo, esto no aplica de forma generalizada, por lo que la mayoría de los trabajadores en México mantiene su jornada habitual.

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Este gráfico ilustra los días de descanso obligatorio en México para 2026, destacando que el 1 de mayo es feriado laboral, mientras que el 5 de mayo es solo un día cívico escolar y no un día de descanso pagado

Un día cívico, pero no laboral

El 5 de mayo en México es una fecha significativa desde el punto de vista histórico, pero no tiene implicaciones laborales obligatorias. En 2026:

No es feriado oficial según la LFT

Sí hay clases suspendidas por la SEP

El único día de descanso obligatorio en mayo es el 1 de mayo

Por ello, antes de asumir un día libre, es clave distinguir entre los calendarios laboral y escolar para evitar confusiones o ausencias injustificadas.

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