Colombia

Condenan a mayor del Ejército por facilitar la salida irregular de soldados de un batallón en Manizales en 2023

La condena de 26 meses de prisión al mayor Victor Alfonso Montes Rojas marca un precedente en la disciplina militar y refuerza la importancia de respetar los protocolos de seguridad

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Justicia Penal Militar
Las investigaciones de la Fiscalía 2201 de Conocimiento Especializado permitieron establecer que el oficial, sin autorización, facilitó la salida de tres soldados de la base militar - crédito Justicia Penal Militar

La justicia penal militar en Colombia dictó una sentencia que impacta directamente en la estructura de mando de las Fuerzas Armadas. El mayor Victor Alfonso Montes Rojas recibió una condena de 26 meses de prisión y quedó inhabilitado durante 80 meses, tras un episodio ocurrido en julio de 2023 en el Batallón de Infantería n.º 22, ubicado en Manizales.

Las investigaciones de la Fiscalía 2201 de Conocimiento Especializado permitieron establecer que el oficial, sin autorización, facilitó la salida de tres soldados de la base militar. El grupo, según lo documentado, abandonó la instalación en el vehículo asignado al propio mayor y se dirigió a una discoteca.Detalles de la condena y consecuencias en la institución.

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El fallo del Juzgado 1203 Penal Militar y Policial de Conocimiento Especializado calificó la conducta del oficial como un “grave comportamiento que atentó contra la honestidad y la transparencia”. Según el juzgado, la decisión de Montes Rojas impactó la seguridad de la instalación militar y quebrantó la confianza en la cadena de mando.El oficial fue hallado responsable del delito de abuso de función pública.

Condenado mayor por permitir la salida de soldados de una base militar para departir en una discoteca - crédito @JPMP_Colombia/X
Condenado mayor por permitir la salida de soldados de una base militar para departir en una discoteca - crédito @JPMP_Colombia/X

Como parte de la sentencia, se le impuso la separación absoluta de la Fuerza Pública, lo que significa que no podrá volver a ejercer funciones dentro de la institución.Por qué fue sentenciado el mayor Montes Rojas.

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La condena contra el mayor se originó al comprobarse que permitió la salida irregular de personal bajo su mando, violando los protocolos y normas de seguridad militar. Los hechos ocurrieron en julio de 2023, cuando el mayor y las tres soldados salieron de la base para asistir a una discoteca, utilizando el vehículo oficial.

Soldados se fugaron de un batallón en Antioquia y terminaron involucrados en riña

Las consecuencias del incidente en el que dos soldados profesionales del Ejército Nacional causaron lesiones a un habitante de Briceño han generado una respuesta inmediata de las autoridades militares. La institución abrió investigaciones internas y notificó a los organismos judiciales competentes, asegurando que colaborará en todo momento para el esclarecimiento del caso.

El Ejército Nacional informó que dos de sus soldados profesionales abandonaron sin autorización el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 la noche del 26 de abril de 2026, mientras se encontraban en el corregimiento de Travesías, municipio de Briceño, Antioquia - crédito Ejército Nacional
El Ejército Nacional informó que dos de sus soldados profesionales abandonaron sin autorización el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 la noche del 26 de abril de 2026, mientras se encontraban en el corregimiento de Travesías, municipio de Briceño, Antioquia - crédito Ejército Nacional

El hecho se originó la noche del 26 de abril de 2026, cuando los uniformados abandonaron sin permiso el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4. Ambos se encontraban en el corregimiento de Travesías, en el municipio de Briceño, Antioquia, y acudieron a un local comercial donde consumieron bebidas alcohólicas.

Durante su permanencia en el establecimiento, los soldados se vieron envueltos en una discusión con un residente del sector, quien sería menor de edad, según la información preliminar. La confrontación escaló hasta que uno de los militares empleó su arma de dotación, provocando lesiones al joven.

La institución castrense repudió lo sucedido y manifestó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la población civil. Además, reafirmó su postura de no tolerar conductas contrarias a la ley ni a los principios éticos de la fuerza.

El Ejército Nacional, por medio de la Cuarta Brigada, dispuso la apertura de un proceso disciplinario y comunicó que todas las decisiones judiciales y administrativas derivadas serán respetadas y acatadas en su totalidad.

El hecho se originó la noche del 26 de abril de 2026, cuando los uniformados abandonaron sin permiso el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 - crédito Europa Press
El hecho se originó la noche del 26 de abril de 2026, cuando los uniformados abandonaron sin permiso el Batallón de Artillería de Campaña N.° 4 - crédito Europa Press

En respuesta a la gravedad de lo ocurrido, la autoridad militar reiteró su disposición para aportar toda la información que requieran las investigaciones y facilitar la labor de las autoridades civiles y judiciales. El objetivo declarado es garantizar que se esclarezcan completamente las circunstancias del incidente y se tomen las medidas correspondientes.

La coordinación entre la institución militar y los organismos civiles busca asegurar que el proceso avance sin obstáculos y que se respeten los derechos tanto de la víctima como de los investigados. El Ejército ha enfatizado el compromiso de mantener una cooperación fluida con las autoridades para lograr una resolución transparente del caso.

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