No siendo un peronista ortodoxo ni obediente (ni sumiso), Lavagna, que fue también diplomático y profesor universitario, tuvo en el pasado algunos traspiés políticos, pero nunca puso objeciones a representar a partidos en los cuales no estaba enrolado. Hizo acuerdos con los radicales, por ejemplo. Hoy, en medio de la fragmentación, no son pocos los que lo consideran un candidato viable. Pero todavía hay un largo camino por recorrer hasta las elecciones a fin de año. No hay definiciones concretas ni propuestas definitivas. Y el que gane la contienda recibirá un paquete de "gravedad" económica muy seria. Coincidentemente, Lavagna lleva consigo el mérito de haber tomado el timón de barco después de unos pocos meses del hundimiento económico y el default del 2001/2002. Sucedió a Jorge Remes Lenicov y a su segundo Jorge Todesca, los que sacaron pecho y trataron de poner la casa en órden pero fueron víctimas de intrigas dentro del mismo peronismo, en tiempos donde se dudaba de todo y todos de todos.