El régimen de Irán y el sultanato de Omán formaron un grupo de trabajo que pretende arancelar la gestión del estrecho de Ormuz

Vista satelital del paso clave donde Omán e Irán prevén fijar tasas marítimas conjuntas, una medida que desafía el rechazo de EE.UU. tras reabrirse el tráfico petrolero. (Foto: Europa Press)

Irán y Omán acordaron evaluar los “costos” de la futura administración del estrecho de Ormuz y subrayaron la soberanía sobre sus aguas territoriales en este paso estratégico para el comercio global de hidrocarburos, en un desafío directo a las advertencias de Estados Unidos.

Teherán reiteró sus planes de imponer lo que denomina “tasas por servicios marítimos” a los buques que crucen la vía marítima en lugar de peajes directos, una iniciativa a la que el gobierno estadounidense se opone de plano.

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“Las dos partes han acordado continuar su diálogo sobre esta cuestión por medio de un grupo de trabajo conjunto, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la futura administración de la navegación en el estrecho de Ormuz", señalaron ambos países en un comunicado tras el cierre de una visita oficial a Mascate de una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el negociador jefe, Mohamad Baqer Ghalibaf.

Nuevas tarifas bajo el pacto bilateral

El canciller omaní Badr Al Busaidi recibe al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y al jefe parlamentario, Mohammad Ghalibaf, para evaluar las tasas marítimas en el estrecho de Ormuz. (Foto: Europa Press)

Ghalibaf indicó que estas tarifas entrarán en vigor luego de un periodo de 60 días estipulado en un memorando de entendimiento firmado recientemente con Estados Unidos. Dicho documento establece que Irán y Omán —las dos naciones que limitan con el estrecho— debatirán los servicios marítimos y la gestión del paso junto con otros Estados del Golfo.

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“La administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra“, afirmó Ghalibaf a la agencia oficial Irna, sembrando dudas sobre las condiciones de tránsito en la región.

La postura conjunta reaviva las tensiones con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó previamente con “hacer volar por los aires” a Omán si cooperaba con Irán para controlar la vía marítima, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió con sanciones financieras a Mascate.

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En un intento por rebajar la fricción, el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Sayyid Badr Albusaidi, matizó en la red social X que su país reafirma el “compromiso con el derecho internacional y el paso seguro libre de peajes“.

Reactivación del tráfico petrolero

Embarcaciones navegan cerca de Bandar Abbas tras reabrirse el paso comercial clave, donde Irán y Omán planean fijar tasas marítimas desafiando el rechazo de EE.UU. (Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/Reuters)

El estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente el 20% del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo, fue reabierto la semana pasada tras un acuerdo entre Irán y Estados Unidos que puso fin a las hostilidades en Oriente Medio, luego de un severo bloqueo naval derivado de los ataques mutuos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

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A pesar de las disputas tarifarias, el tráfico naviero muestra una recuperación parcial. Datos de la plataforma industrial Kpler revelaron que al menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho el lunes, un récord desde el inicio de los combates a fines de febrero. La cifra representa casi un tercio del movimiento habitual en tiempos de paz, que promediaba los 120 barcos diarios, pero supera significativamente la media de menos de 10 buques diarios registrada durante el conflicto.

La reactivación coincide con la autorización temporal de Washington —vigente hasta el 21 de agosto— para procesar transacciones relacionadas con la producción y venta de hidrocarburos iraníes, lo que permite la libre navegación de la flota de petroleros de Teherán.

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El factor nuclear y la vigilancia de EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma una orden ejecutiva sobre computación cuántica en el Despacho Oval, en medio de negociaciones clave y tensiones globales en Ormuz. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

La disputa por las tasas marítimas se entrelaza con las complejas negociaciones técnicas que delegaciones de ambos países mantienen en Suiza sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Trump afirmó el martes en su plataforma Truth Social que Irán aceptó permitir el regreso de inspectores internacionales, motivo por el cual la Marina estadounidense mantendrá el estrecho abierto y sin bloqueos navales, aunque la flota estadounidense permanecerá posicionada en la zona.

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Sin embargo, fuentes del gobierno iraní condicionaron el alcance del acuerdo al afirmar que el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas no tendrá acceso a las instalaciones clave que fueron bombardeadas por fuerzas estadounidenses e israelíes el año pasado.