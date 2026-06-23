Mundo

El régimen de Irán y el sultanato de Omán formaron un grupo de trabajo que pretende arancelar la gestión del estrecho de Ormuz

Ambas naciones acordaron reuniones en conjunto para fijar tarifas por servicios en el paso marítimo que atraviesan los buques petroleros y otras mercancías, una medida que Estados Unidos rechaza

Guardar
Google icon
Vista satelital del paso clave donde Omán e Irán prevén fijar tasas marítimas conjuntas, una medida que desafía el rechazo de EE.UU. tras reabrirse el tráfico petrolero. (Foto: Europa Press)
Vista satelital del paso clave donde Omán e Irán prevén fijar tasas marítimas conjuntas, una medida que desafía el rechazo de EE.UU. tras reabrirse el tráfico petrolero. (Foto: Europa Press)

Irán y Omán acordaron evaluar los “costos” de la futura administración del estrecho de Ormuz y subrayaron la soberanía sobre sus aguas territoriales en este paso estratégico para el comercio global de hidrocarburos, en un desafío directo a las advertencias de Estados Unidos.

Teherán reiteró sus planes de imponer lo que denomina “tasas por servicios marítimos” a los buques que crucen la vía marítima en lugar de peajes directos, una iniciativa a la que el gobierno estadounidense se opone de plano.

PUBLICIDAD

“Las dos partes han acordado continuar su diálogo sobre esta cuestión por medio de un grupo de trabajo conjunto, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la futura administración de la navegación en el estrecho de Ormuz", señalaron ambos países en un comunicado tras el cierre de una visita oficial a Mascate de una delegación iraní encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el negociador jefe, Mohamad Baqer Ghalibaf.

Nuevas tarifas bajo el pacto bilateral

El canciller omaní Badr Al Busaidi recibe al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y al jefe parlamentario, Mohammad Ghalibaf, para evaluar las tasas marítimas en el estrecho de Ormuz. (Foto: Europa Press)
El canciller omaní Badr Al Busaidi recibe al ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, y al jefe parlamentario, Mohammad Ghalibaf, para evaluar las tasas marítimas en el estrecho de Ormuz. (Foto: Europa Press)

Ghalibaf indicó que estas tarifas entrarán en vigor luego de un periodo de 60 días estipulado en un memorando de entendimiento firmado recientemente con Estados Unidos. Dicho documento establece que Irán y Omán —las dos naciones que limitan con el estrecho— debatirán los servicios marítimos y la gestión del paso junto con otros Estados del Golfo.

PUBLICIDAD

“La administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser lo que era antes de la guerra“, afirmó Ghalibaf a la agencia oficial Irna, sembrando dudas sobre las condiciones de tránsito en la región.

La postura conjunta reaviva las tensiones con Washington. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó previamente con “hacer volar por los aires” a Omán si cooperaba con Irán para controlar la vía marítima, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió con sanciones financieras a Mascate.

En un intento por rebajar la fricción, el ministro de Relaciones Exteriores omaní, Sayyid Badr Albusaidi, matizó en la red social X que su país reafirma el “compromiso con el derecho internacional y el paso seguro libre de peajes“.

Reactivación del tráfico petrolero

Embarcaciones navegan cerca de Bandar Abbas tras reabrirse el paso comercial clave, donde Irán y Omán planean fijar tasas marítimas desafiando el rechazo de EE.UU. (Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/Reuters)
Embarcaciones navegan cerca de Bandar Abbas tras reabrirse el paso comercial clave, donde Irán y Omán planean fijar tasas marítimas desafiando el rechazo de EE.UU. (Foto: Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA/Reuters)

El estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente el 20% del petróleo crudo y del gas natural licuado del mundo, fue reabierto la semana pasada tras un acuerdo entre Irán y Estados Unidos que puso fin a las hostilidades en Oriente Medio, luego de un severo bloqueo naval derivado de los ataques mutuos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

A pesar de las disputas tarifarias, el tráfico naviero muestra una recuperación parcial. Datos de la plataforma industrial Kpler revelaron que al menos 35 buques con materias primas atravesaron el estrecho el lunes, un récord desde el inicio de los combates a fines de febrero. La cifra representa casi un tercio del movimiento habitual en tiempos de paz, que promediaba los 120 barcos diarios, pero supera significativamente la media de menos de 10 buques diarios registrada durante el conflicto.

La reactivación coincide con la autorización temporal de Washington —vigente hasta el 21 de agosto— para procesar transacciones relacionadas con la producción y venta de hidrocarburos iraníes, lo que permite la libre navegación de la flota de petroleros de Teherán.

El factor nuclear y la vigilancia de EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma una orden ejecutiva sobre computación cuántica en el Despacho Oval, en medio de negociaciones clave y tensiones globales en Ormuz. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma una orden ejecutiva sobre computación cuántica en el Despacho Oval, en medio de negociaciones clave y tensiones globales en Ormuz. (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

La disputa por las tasas marítimas se entrelaza con las complejas negociaciones técnicas que delegaciones de ambos países mantienen en Suiza sobre el programa nuclear de la República Islámica.

Trump afirmó el martes en su plataforma Truth Social que Irán aceptó permitir el regreso de inspectores internacionales, motivo por el cual la Marina estadounidense mantendrá el estrecho abierto y sin bloqueos navales, aunque la flota estadounidense permanecerá posicionada en la zona.

Sin embargo, fuentes del gobierno iraní condicionaron el alcance del acuerdo al afirmar que el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas no tendrá acceso a las instalaciones clave que fueron bombardeadas por fuerzas estadounidenses e israelíes el año pasado.

Temas Relacionados

IránOmánEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteEstados UnidosDonald TrumpPetróleoÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

La Biblioteca Nacional francesa conservó en secreto el descubrimiento de partituras autógrafas que muestran el proceso de enseñanza de Mozart a una alumna en el siglo XVIII

Manuscrito inédito de Mozart: Francia presentó siete obras nunca antes escuchadas

Japón implementará la mayor subida de tasas de visado en casi medio siglo

El país asiático aprobó un aumento sin precedentes en las tasas de entrada y permanencia, con efectos inmediatos para quienes deban gestionar trámites migratorios desde el próximo mes

Japón implementará la mayor subida de tasas de visado en casi medio siglo

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

Por primera vez, los diez referentes más influyentes del mundo digital, según Forbes, superan juntos el umbral de los mil millones de dólares en ingresos anuales y consolidan el dominio de la economía de plataformas y audiencias globales

El Top 10 de Forbes 2026: los creadores digitales que rompieron el techo de los mil millones

Nuevas operaciones de Israel en el sur del Líbano tras dos amenazas del grupo terrorista Hezbollah dentro de la zona de seguridad

El ejército detectó a un grupo cerca de sus posiciones en la cresta de Ali al-Tahir, dentro del corredor fronterizo y actuó para neutralizar el peligro. Mientras tanto, en Washington se abre otra ronda de conversaciones

Nuevas operaciones de Israel en el sur del Líbano tras dos amenazas del grupo terrorista Hezbollah dentro de la zona de seguridad

Quién es Lumumba Vea, el fanático del Congo que se volvió viral por permanecer inmóvil durante los partidos

Con su traje elegante, el brazo en alto y una actitud inmutable durante los 90 minutos, este seguidor se transformó en una de las imágenes más llamativas del fútbol africano y en un símbolo de apoyo para la selección congoleña

Quién es Lumumba Vea, el fanático del Congo que se volvió viral por permanecer inmóvil durante los partidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Por qué no han invitado a las madres buscadoras a ‘La Mañanera’? Sheinbaum responde ante las críticas por llevar al Pato Merlín

¿Por qué no han invitado a las madres buscadoras a ‘La Mañanera’? Sheinbaum responde ante las críticas por llevar al Pato Merlín

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La obra del colombiano Fernando Botero llega a Taiwán: su retrospectiva más ambiciosa desembarca en Taipéi

María José Pizarro pidió que el escrutinio en el exterior se realice con el material electoral: “Es decir, los votos depositados en las urnas”

Estructura criminal de “El Jardinero” dentro del CJNG se desmorona: detienen y procesan a su sobrino en Nayarit

INFOBAE AMÉRICA

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tendrá sistema propio para auditar la transmisión de resultados electorales en 2027

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tendrá sistema propio para auditar la transmisión de resultados electorales en 2027

Ortega y Murillo, siete años de represión en Nicaragua: nueve muertes bajo custodia, protestas de 2018 y un informe divulgado en Costa Rica

Agricultores advierten que la “súper sequía” en El Salvador podría afectar la producción agrícola y ganadera

Incomunicadas más de 900 familias en Honduras por las lluvias

Todo lo que se debe saber sobre el parásito “come carne” que se expande en Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Chiwetel Ejiofor, protagonista de Backrooms, analizó el trasfondo de la película y el papel del terror como espejo de la realidad

Chiwetel Ejiofor, protagonista de Backrooms, analizó el trasfondo de la película y el papel del terror como espejo de la realidad

Olivia Rodrigo anuncia un festival solo de mujeres que donará el 100% de las ganancias: “Es un verdadero testimonio de sus corazones”

Condenan a fan brasileña por acosar a Jungkook de BTS: tocó el timbre 133 veces en su casa

Keith Richards baja el volumen a una nueva gira y The Rolling Stones afina el plan de residencia

Tom Holland participó de incógnito en un concurso de Spider-Man y Zendaya lo eliminó con el voto final