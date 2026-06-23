Colombia

Elecciones presidenciales 2026: hasta cuándo puede acceder a los beneficios que tiene el certificado electoral

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que el comprobante entregado al sufragar permite acceder a incentivos legales únicamente mientras no se realice otro proceso del mismo cargo o corporación

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El certificado electoral en Colombia pierde validez cuando se celebran nuevas elecciones ordinarias para el mismo cargo o corporación - crédito @Registraduria/X
El certificado electoral en Colombia pierde validez cuando se celebran nuevas elecciones ordinarias para el mismo cargo o corporación - crédito @Registraduria/X

El certificado electoral que reciben los votantes en Colombia tras sufragar no tiene vigencia indefinida: sirve para acceder a descuentos y beneficios legales solo hasta que se celebren nuevas elecciones ordinarias para el mismo cargo o corporación, una limitación que determina cuándo puede usarse y cuándo pierde todo efecto.

El documento entregado después de votar habilita incentivos en trámites estatales, pero su validez está atada al calendario electoral. Ese criterio fue precisado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y se aplica según la naturaleza de cada elección.

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto 2959 de 1997, el certificado deja de ser válido cuando el país vuelve a las urnas para elegir un nuevo mandato o una corporación equivalente.

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En la práctica, eso significa que el certificado expedido este 21 de junio vencerá cuando se realicen nuevas elecciones presidenciales en Colombia, es decir en 2030.

Primer plano de una persona usando un smartphone para fotografiar un certificado electoral blanco con texto en español, sostenido por la otra mano.
La Registraduría Nacional del Estado Civil precisó que la vigencia del certificado electoral depende del calendario electoral y de la naturaleza de cada elección - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los beneficios contemplados en la Ley 403 de 1997 figuran descuentos en el costo del pasaporte, la matrícula en universidades públicas y la libreta militar. El documento también permite reclamar una media jornada de descanso compensatorio para trabajadores con contrato laboral vigente.

Cada beneficio solo puede utilizarse una vez con el mismo certificado. Si una persona presenta el documento para obtener el descuento en la expedición del pasaporte, ya no podrá volver a pedir ese mismo incentivo con ese certificado, aunque sí podrá usarlo para otros estímulos que no haya reclamado antes y siempre que no hayan ocurrido nuevas elecciones ordinarias.

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La media jornada de descanso vence a los 30 días de la votación

El artículo 2 del Decreto 2959 de 1997 establece que el certificado electoral deja de ser válido al elegirse un nuevo mandato o una corporación equivalente - crédito @Registraduria/X
El artículo 2 del Decreto 2959 de 1997 establece que el certificado electoral deja de ser válido al elegirse un nuevo mandato o una corporación equivalente - crédito @Registraduria/X

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la media jornada compensatoria tiene una vigencia distinta del resto de los beneficios asociados al certificado. La ley exige que ese descanso se disfrute dentro del mes siguiente a la jornada electoral.

Si el trabajador no acuerda con su empleador el momento para tomar ese beneficio dentro de los 30 días posteriores a la votación, pierde el derecho a esa compensación laboral.

Esa caducidad no afecta, de todos modos, la validez general del certificado para los demás descuentos o trámites que sigan disponibles.

Las autoridades recomendaron conservar el certificado y recordaron que la información sobre su vigencia y uso debe consultarse por canales institucionales autorizados.

Esto puede hacer si perdió su certificado electoral

El certificado electoral entregado a los votantes en Colombia permite acceder a beneficios laborales y descuentos en trámites oficiales - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
La Registraduría informó que quienes pierdan el certificado electoral pueden solicitar una certificación para acreditar su participación en los comicios - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría informó que quienes pierdan el certificado electoral pueden solicitar una certificación que acredite su participación en los comicios y les permita acceder a los incentivos previstos en la legislación colombiana.

El documento, o su reemplazo en caso de extravío, sirve como soporte para reclamar beneficios contemplados en la Ley 403 de 1997, que reconoce estímulos para los ciudadanos que votan en elecciones y mecanismos de participación.

Para obtener la certificación, el interesado debe presentar una solicitud ante la Delegación Departamental de la Registraduría correspondiente e indicar el lugar en el que ejerció su derecho al voto, además del puesto y la mesa en los que ejerció el sufragio.

Si la persona no recuerda esos datos, puede consultarlos por los canales oficiales. Tras la verificación de la información, la autoridad electoral expide la certificación.

Entre los incentivos se incluyen descuentos en algunos trámites y documentos expedidos por el Estado, además de beneficios en procesos académicos y administrativos que requieren acreditar haber votado.

La entidad señaló que el alcance de estas ventajas varía según el trámite y recomendó revisar las condiciones de cada caso antes de iniciar una gestión. También reiteró la importancia de conservar el certificado tras cada jornada democrática.

La Registraduría advierte que el certificado electoral sin firma puede quedar sin efecto para beneficios

La Registraduría Nacional aclaró que un certificado electoral sin firma del jurado presidente de mesa puede perder validez para trámites y beneficios - crédito @Registraduria/X
La Registraduría Nacional aclaró que un certificado electoral sin firma del jurado presidente de mesa puede perder validez para trámites y beneficios - crédito @Registraduria/X

La Registraduría Nacional aclaró que un certificado electoral sin firma del jurado presidente de mesa puede perder validez para trámites y beneficios, aunque el voto depositado en las urnas siga siendo válido y se cuente con normalidad.

Según la entidad, el problema se limita al documento que sirve como constancia para reclamar descuentos, compensaciones o incentivos administrativos: mientras el certificado permanezca incompleto, no podrá usarse ante las entidades que exigen ese soporte.

Si un ciudadano detecta la omisión, debe acudir a la delegación correspondiente de la Registraduría para presentar la queja y solicitar la corrección o validación del trámite. La recomendación es revisar el certificado al recibirlo, antes de abandonar el puesto de votación, y comprobar que incluya los datos correctos y la firma.

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