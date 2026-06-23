Buscan a una mujer de 79 años en Berazategui que salió a caminar con su perra y no volvió

La mujer sufre problemas de memoria y, al momento de la desaparición, se encontraba junto a su mascota.

Las autoridades buscan en estos momentos a una mujer de 79 años que fue vista por última vez el pasado viernes en la ciudad de Berazategui, donde fue captada saliendo de su casa junto a su perra en brazos.

Desde entonces, su familia no tiene novedades sobre su paradero y pide ayuda a la comunidad para encontrarla.

La mujer desaparecida fue identificada como Victoria Modesta Aguirre. El viernes pasado por la tarde, salió de su vivienda situada en la intersección de las calles 114 y 4, en la zona oeste de la mencionada ciudad.

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Al momento de salir de su vivienda, se encontraba con su mascota en brazos, una perra de tamaño pequeño color amarillento. Vestía una campera marrón y un saco blanco, según pudo reconstruir este medio.

Aguirre acababa de cumplir 79 años el pasado lunes 15 de junio, apenas cuatro días antes de su desaparición. Tal como se puede observar en las imágenes, la mujer tenía cabello castaño con canas en las raíces.

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La imagen fue tomada el pasado lunes, apenas cuatro días antes de su desaparición.

Una sobrina de la mujer explicó a Infobae que este martes pudieron corroborar con las cámaras de la zona que la Aguirre salió a las 16 horas de su casa de Berazategui Oeste, en línea con el relato de una vecina que la había visto.

De acuerdo con Dina, la familia de Victoria es muy grande y todos viven en los alrededores de su casa. Saben que la mujer realizaba un recorrido de apenas tres cuadras con su perra en el barrio. Luna, su mascota, tiene 17 años y problemas de vista y sordera.

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“Ella solamente hacía ese recorrido dos o tres veces por día. A lo sumo se iba a la casa de mi tía, pero siempre acompañada. Nunca sola. No era de salir, más que este recorrido”, precisó la sobrina.

Dina sostiene que Victoria podría haber caminado hacia el lado contrario de donde vive su familia, quedando finalmente desorientada. Y es que la mujer sufre problemas de memoria y en la familia hay antecedentes de demencia senil: “Ella estaba en esos pasos”.

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Quienes puedan aportar información, pueden comunicarse con los allegados de Aguirre.

Siguiendo el análisis de cámaras, los allegados de Victoria pudieron determinar que la mujer se encontraba a unas seis cuadras de su casa cerca de las 16:30 horas. Sin embargo, aún no logran establecer hacia dónde se dirigió luego.

La búsqueda de la familia comenzó el mismo viernes y, cerca de las 20 horas, tras no obtener rastros, decidieron radicar la denuncia en la policía. “Estuvimos hasta las cinco de la mañana del sábado buscando”, lamentó Dina.

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“Me parece muy raro porque nosotros somos una familia muy grande y recorrimos un montón. Puede ser que haya algún lugar que no hayamos recorrido, pero fuimos a estaciones, iglesias, canchas, refugios”, describió.

En ese sentido, este martes se acercarán a iglesias evangélicas para corroborar porque la mujer podría haber sido acogida tras ser confundida con una persona en situación de calle: “Hace cuatro días que venimos recorriendo todo el día. No sé si ella se tomó un colectivo y se fue, si se tomó algún tren...”.

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Al momento de salir de su casa, Victoria solo tenía 7 mil pesos que le había pedido a su hijo, por lo que tampoco disponía de muchos recursos para irse lejos. Tampoco utilizaba la tarjeta SUBE.

“Ella hace muchos años, desde antes de la pandemia, que no viaja. Si viaja, se va en colectivo o Uber con su hijo o mis tías. Ella no está acostumbrada. Capaz que subió (a un colectivo) y le pidió a alguien que le saque el boleto”, opino Dina.

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Quienes tengan información que pueda ser útil pueden comunicarse con las autoridades o con los números que aparecen en los flyers de esta nota.