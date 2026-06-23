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La Torre Moeve, propiedad de Amancio Ortega: el segundo rascacielos más grande de España que se construyó sobre la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid

La que fuese conocida como Torre Cepsa tiene una gran historia detrás

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Cima de la Torre Moeve, en el complejo de las Cuatro Torres de Madrid. (Wikipedia)
Cima de la Torre Moeve, en el complejo de las Cuatro Torres de Madrid. (Wikipedia)

El incendio del segundo rascacielos más grande de España ha sorprendido a todos durante esta tarde. El edificio, que forma parte del complejo las Cuatro Torres de Madrid y es uno de los puntos más emblemáticos de la capital, ha sufrido una explosión en torno a las 17:10 horas de hoy.

La que fuese conocida como la Torre Cepsa tiene un total de 49 plantas y fue concebida inicialmente como sede de Caja Madrid. Con el paso del tiempo, el edificio cambió de manos y pasó a albergar la sede de la petrolera Cepsa, hasta que en 2016 fue adquirido por la sociedad patrimonial Pontegadea, propiedad del empresario Amancio Ortega.

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La operación, valorada en torno a los 490 millones de euros, consolidó a Pontegadea como uno de los grandes actores del mercado inmobiliario en España y reforzó la estrategia de inversión del grupo en activos de oficinas.

La antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid y la posterior transformación

Uno de los datos más relevantes del skyline es que se construyó sobre la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, un espacio histórico para el club blanco que ocupaba estos terrenos antes de su transformación urbanística a comienzos de los años 2000.

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Sobre este solar se desarrolló uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de la capital, que dio lugar al actual distrito financiero. Sin embargo, este movimiento generaría un conflicto económico a posteriori.

La humareda que sale de la Torre Moeve tras una explosión en una de las cuatro torres de Madrid. (Video cedido por @jesusgoj24)

El origen del conflicto urbanístico

El punto de partida se remonta a 1998, cuando el Ayuntamiento se comprometió a entregar al club la parcela B-32 en Las Tablas. Sin embargo, un cambio en la Ley del Suelo en 2001 impidió culminar la operación tal y como estaba prevista. Años después, en 2011, ambas partes acordaron una compensación mediante la permuta de tres parcelas en Carabanchel, Chamartín y Valdebebas, valoradas de forma equivalente al terreno original.

El caso llegó a las instituciones europeas en 2016, cuando la Comisión Europea consideró que la operación podía constituir una “ayuda estatal indebida” y ordenó al club la devolución de unos 20 millones de euros.

Sin embargo, el asunto dio un giro en 2019, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor del Real Madrid, concluyendo que la operación se había realizado a precio de mercado y era, por tanto, legal.

Finalmente, el caso se fue cerrando tras distintas resoluciones y rectificaciones posteriores, que validaron los criterios técnicos empleados en la valoración de los terrenos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, llegó a confirmar la devolución de las cantidades correspondientes al club, junto con los intereses, en cumplimiento de las resoluciones europeas.

Datos curiosos sobre la Torre Moeve

La Torre Moeve fue diseñada por el arquitecto británico Norman Foster y es conocida por su silueta inclinada y su estructura en forma de gran arco, que la distingue del resto de rascacielos del complejo. Es el segundo edificio más alto de España, a apenas un metro de la Torre de Cristal, que también forma parte de las Cuatro Torres.

Desde su construcción en 2008, ha cambiado varias veces de nombre según sus propietarios o inquilinos principales: Torre Repsol, Torre Caja Madrid, Torre Bankia, Torre Cepsa y actualmente Torre Moeve.

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