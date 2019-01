Ahora bien, ante la pregunta sobre cuál es la diferencia entre el varón y la mujer, la respuesta en el tratado de Sotá 3:8 se formula en términos de obligación o excepción preceptual dentro del ordenamiento jurídico judío, especificando en Kidushin 1:7 el principio de exención para las mujeres de todo precepto para el cual haya un tiempo definido para cumplirlo, a saber, los rezos matutinos, vespertinos y nocturnos. Pero ello, y en coherencia con la mencionada paridad ontológica frente a Dios, no implica una subestimación de la mujer, dado que el precepto no decreta la obligación o prohibición de determinadas conductas por ser ellas mismas habientes de una importancia intrínseca, sino más bien su significado proviene exclusivamente del hecho que Dios las prescribió. Misma situación ocurre entre los varones, con la mayor cantidad de preceptos a cumplir por parte del descendiente de la casta sacerdotal respecto del común del pueblo de Israel, sin ser por ello el sacerdote superior al común del pueblo. De hecho, el sacerdote no puede ser rey de Israel y viceversa, y la suprema corte rabínica integrada por quienes no pertenecen a la casta sacerdotal juzgan a los sacerdotes y hasta pudiendo sentenciar la pena capital. Esto muestra nuevamente que los preceptos no tienen un valor por sí mismos, sino del hecho que son comandados por una autoridad trascendente. De lo contrario, exceptuar a alguien de su cumplimiento sería discriminatorio, contrariando la primigenia paridad establecida. Es por esto que quien cumpla con un determinado precepto al que no fue comandado no tiene significado religioso alguno, ya que en el sistema bajo el cual rigen no rinde con ello culto a Dios.