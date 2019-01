-Que el presidente Macri asuma que dos temas son y serán de importancia clave en la relación bilateral. Uno, priorizar y darle consistencia y coherencia a la cooperación y la coordinación en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. De no hacerlo, o de hacerlo a medias, se dará u efecto globo desde Brasil hacia nuestro pais cuando se aplique allá una política de "mano dura" contra esos grupos. El otro tema es la cuestión del submarino nuclear brasileño, que en gran medida escapa a los mecanismos de supervisión recíproca desarrollados en la década de 1990. Argentina y Brasil son socios estratégicos y desde 1979 no tienen hipótesis de conflicto mutuo. Los regímenes militares de uno y otro lado ya en ese momento, y luego los gobiernos democráticos, asumieron el vínculo estratégico indisoluble entre ambos países, quizás una de las pocas y más firmes políticas de Estado de nuestro país en el último medio siglo. Por ello, el submarino nuclear que está previsto que esté terminado en el 2029 no representa una amenaza ni mucho menos para la seguridad argentina.