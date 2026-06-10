México

Alejandro Fernández explota e insulta a periodista y lanza inesperada confesión sobre el Mundial 2026

El cantante aclaró una polémica reciente, habló sobre un importante compromiso internacional y dejó abierta la puerta para una nueva participación familiar en un proyecto musical

Guardar
Google icon
Collage de Alejandro Fernández vestido de charro frente a un estadio, con elementos de viaje y fútbol como mapas, boletos, la copa del mundo y balones.
Alejandro Fernández reacciona con molestia ante la polémica por un video viral de su gira De Rey a Rey durante el evento “México Vibra”. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandro Fernández protagonizó uno de los momentos más comentados durante su encuentro con medios de comunicación en el evento “México Vibra”. El intérprete no solo respondió a las preguntas relacionadas con su carrera, sino que también reaccionó con evidente molestia al abordar una controversia surgida tras un video viral de su gira De Rey a Rey.

La conversación tomó un giro inesperado cuando fue cuestionado sobre su estado de salud y sobre las especulaciones que circularon en torno a una imagen donde se le observó la lengua con una tonalidad verdosa. El artista aprovechó el momento para desmentir versiones que surgieron en redes sociales y señalar directamente a quien considera responsable de alimentar la polémica.

PUBLICIDAD

Además de la tensión generada por ese intercambio, el cantante compartió detalles sobre uno de los retos más importantes de su trayectoria reciente: interpretar el Himno Nacional durante la inauguración del Mundial 2026, una responsabilidad que reconoció afrontar con una mezcla de emoción y nerviosismo.

Alejandro Fernández responde sin filtros a la polémica viral

El cantante desmiente especulaciones en redes sociales sobre su salud tras una imagen donde se observa su lengua con una tonalidad verdosa.
El cantante desmiente especulaciones en redes sociales sobre su salud tras una imagen donde se observa su lengua con una tonalidad verdosa.

Durante la charla con reporteros, Alejandro Fernández fue cuestionado sobre su recuperación y las versiones que surgieron después de que se viralizara un video de uno de sus conciertos. Lejos de esquivar el tema, decidió ofrecer una explicación directa sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD

“Qué bueno que me preguntan eso porque... No, no, no, no, esto es de un periodista que siempre me ha estado ching@ndo y me tiene hasta la m@dre, de hecho”, declaró el cantante ante los medios, dejando clara su molestia por la difusión de la información.

El artista explicó que el aspecto de su lengua no tenía relación con un problema de salud. “Nada más, solamente les quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto y acababa de terminar el show y me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó”, afirmó. También agregó que la imagen se veía alterada debido a la saturación de la cámara y cuestionó la necesidad de generar controversia alrededor del tema.

El reto que lo tiene nervioso frente a millones de personas

Alejandro Fernández acusa a un periodista de alimentar la controversia y afirma que la difusión del tema lo tiene molesto.
Alejandro Fernández acusa a un periodista de alimentar la controversia y afirma que la difusión del tema lo tiene molesto.

Más allá de la polémica, Alejandro Fernández también habló sobre su próxima participación en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Al ser consultado sobre su papel en la inauguración del Mundial 2026, reconoció que se trata de una experiencia que le genera una enorme responsabilidad.

“Muy bien y muy nervioso”, respondió inicialmente cuando le preguntaron cómo se sentía. Posteriormente explicó las razones detrás de esa emoción. “No va a ser nada fácil estar en cámara y que te vean en televisión no sé cuántos millones de personas”, expresó.

Cuando otro reportero insistió sobre el tema, el intérprete reiteró su sentir sin rodeos. “Bien nervioso, hermano”, comentó.

El legado de Vicente Fernández y la posibilidad de una nueva generación

El cantante abre la posibilidad de una nueva edición del álbum homenaje al legado de Vicente Fernández con Alex Fernández y Camila Fernández.
El cantante abre la posibilidad de una nueva edición del álbum homenaje al legado de Vicente Fernández con Alex Fernández y Camila Fernández.

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue el futuro de los proyectos musicales relacionados con el legado de Vicente Fernández. En particular, se habló sobre una posible nueva edición del álbum homenaje que reúne a integrantes de la dinastía Fernández.

Al ser cuestionado sobre la participación de sus hijos, Alex Fernández y Camila Fernández, el cantante dejó abierta esa posibilidad. “Va a haber otra edición y creo que sí”, respondió, generando expectativa entre los seguidores de la familia.

Alejandro Fernández explicó que las decisiones relacionadas con ese proyecto son coordinadas por otros integrantes de su entorno familiar. “Eso lo maneja Vicente, mi hermano, y mi mamá”, señaló.

Temas Relacionados

Alejandro FernándezMundial 2026Copa del Mundomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Campos respalda el histórico sexto Mundial de Guillermo Ochoa

El exguardameta de la Selección Mexicana también se mostró optimista sobre el desempeño del Tri en casa y consideró que el equipo tiene condiciones para alcanzar los Cuartos de Final

Jorge Campos respalda el histórico sexto Mundial de Guillermo Ochoa

Qué le pasa a tu cabello si le agregas a tu shampoo unas ramitas de lavanda, laurel o diente de león

Agregar estas plantas a tu shampoo modifica la salud y apariencia capilar

Qué le pasa a tu cabello si le agregas a tu shampoo unas ramitas de lavanda, laurel o diente de león

Recaptura de Víctor “N”, profesor que admitió un ‘noviazgo’ con alumna de 14 años en Ecatepec: ingresa al penal de Chiconautla por abuso sexual

La Fiscalía del Estado de México obtuvo una nueva orden de aprehensión contra el docente, quien había recuperado su libertad tras pagar una fianza de 75 mil pesos

Recaptura de Víctor “N”, profesor que admitió un ‘noviazgo’ con alumna de 14 años en Ecatepec: ingresa al penal de Chiconautla por abuso sexual

Oficina presidencial de inversiones: ¿En qué consiste el nuevo apoyo del gobierno de Sheinbaum para grandes empresarios?

Se espera que más adelante esta medida también beneficie a los pequeños y medianos empresarios

Oficina presidencial de inversiones: ¿En qué consiste el nuevo apoyo del gobierno de Sheinbaum para grandes empresarios?

Más de 800 perros en el limbo: CDMX y Refugio Franciscano buscan acuerdo definitivo tras meses de conflicto

Acordaron continuar mesas de diálogo para definir condiciones de albergue y retomar adopciones de los animales rescatados

Más de 800 perros en el limbo: CDMX y Refugio Franciscano buscan acuerdo definitivo tras meses de conflicto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Traficaban migrantes desde Guatemala a Estados Unidos: procesan a dos detenidos con casi 100 pasaportes en Tamaulipas

Traficaban migrantes desde Guatemala a Estados Unidos: procesan a dos detenidos con casi 100 pasaportes en Tamaulipas

‘Van por Los Chapitos’: intensifican operativos en Los Cabos para golpear al Cártel de Sinaloa

Localizan dos cuerpos sin vida dentro de una bolsa en el Ejido Francisco Villa, Tijuana

Capturan en Chiapas al “Tuntun”, líder de la pandilla Barrio 18 buscado en El Salvador

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 10 de junio: detienen a implicado en el atentado contra la Diana Sánchez Barrios

ENTRETENIMIENTO

Los Askis darán concierto gratis en CDMX por el Mundial 2026: cuándo y dónde verlos

Los Askis darán concierto gratis en CDMX por el Mundial 2026: cuándo y dónde verlos

Claudia Sheinbaum defiende a Julieta Venegas ante la ola de críticas por “La niña futbolista”

Alessandra Rosaldo llega a México tras la muerte de su famoso padre: así Eugenio Derbez la protegió de la prensa

Sin temor a restricciones de la FIFA: Toñita sorprende y lanza su canción mundialista

Christian Nodal comparte atrevida fotografía de Ángela Aguilar en sus redes sociales

DEPORTES

Jorge Campos respalda el histórico sexto Mundial de Guillermo Ochoa

Jorge Campos respalda el histórico sexto Mundial de Guillermo Ochoa

Liga MX: fechas y horarios de los partidos jornada por jornada más destacados del Apertura 2026 de la Fase Regular

Calendario completo de Pumas para el Apertura 2026: todos los partidos, horarios y estadios

Calendario completo del Atlante para el Apertura 2026: todos los partidos, horarios y estadios

Tragedia en el futbol mexicano: hallan sin vida a ex portera de Mazatlán FC a un día del Mundial 2026