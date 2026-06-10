Liga MX: fechas y horarios de los partidos jornada por jornada más destacados del Apertura 2026 de la Fase Regular

La Liga MX dio a conocer el calendario oficial del Apertura 2026 (X@LigaBBVAMX)

El inicio del Apertura 2026 de la Liga MX ha quedado definido en medio de un contexto poco habitual: el torneo comenzará el jueves 16 de julio, mientras el Mundial de fútbol aún estará en curso. La decisión coloca a los clubes mexicanos en una situación particular, ya que deberán organizar sus plantillas y estrategias sin conocer el desenlace de la máxima cita futbolística.

Desde la organización del torneo se ha subrayado la relevancia de los clásicos nacionales y regionales que figuran en el calendario. Estos duelos, tradicionalmente cargados de tensión y expectativa, mantienen su lugar como ejes de atención para aficionados y medios.

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Partidos más destacados del Apertura 2026 de la Liga MX

Jornada 1

El duelo entre Chivas y Toluca resalta en la jornada número 1 debido a la relevancia de sus plantillas dentro del futbol mexicano. Ambas escuadras llegan con el respaldo de contar con jugadores de peso y una historia que las posiciona como referentes en la liga.

Jornada 2

Toluca vs Pumas: El choque entre Los Diablos Rojos y el conjunto universitario reúne a dos de los equipos más relevantes del torneo, ambos con planteles destacados, lo que convierte su duelo en uno de los más esperados de la fecha.

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Atlante vs América: Por su parte, el partido entre Atlante y América representa uno de los encuentros más atractivos de la jornada número 2, no solo por la tradición de ambos clubes, sino también porque compartirán el Estadio Banorte como sede, lo que añade un matiz especial al enfrentamiento

Jornada 3

Cruz Azul vs Atlante: El hecho de que Cruz Azul y Atlante compartan la misma sede otorga un valor especial a su enfrentamiento en la jornada número 3, donde la historia de ambas instituciones realza el atractivo del duelo, considerado el más relevante de la fecha.

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Jornada 4

Atlante vs Toluca: La condición de bicampeón de Toluca y su reciente integración al futbol mexicano convierten el encuentro frente a Atlante en la jornada número 4 en el duelo más atractivo de la fecha.

Jornada 5

Cruz Azul vs Atlas: El antecedente más reciente entre Cruz Azul y Atlas se remonta a los Cuartos de Final del torneo anterior, instancia en la que La Máquina dejó fuera a los Rojinegros. Ahora, ambos equipos se enfrentarán nuevamente en un partido clave de la quinta jornada.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul players celebrate after winning the final REUTERS/Eloisa Sanchez

Jornada 6

Pachuca vs Chivas: El único partido relevante de la jornada número 6 del Apertura 2026 será el enfrentamiento entre Pachuca y Chivas. Ambos equipos alcanzaron las Semifinales en el torneo anterior, lo que refuerza el interés por este duelo.

Jornada 8

Cruz Azul vs América: El Clásico Joven sumará un nuevo episodio en la jornada número 8, donde La Máquina y Las Águilas volverán a medir fuerzas en uno de los duelos más emblemáticos de la Fase Regular.

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Chivas vs Pumas: El choque entre Guadalajara y Pumas también resaltará en esta fecha, ya que ambos equipos forman parte del selecto grupo de los cuatro “grandes” del futbol mexicano, lo que aumenta la expectativa alrededor de este enfrentamiento.

Rayados vs Tigres: Finalmente, el Clásico Regio entre Rayados y Tigres será otro de los partidos destacados, reconocido por la pasión e importancia que despierta en cada edición dentro del torneo.

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Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Henry Romero

Jornada 9

Rayados vs Cruz Azul: El partido entre Rayados y Celestes es de los más atractivos de la novena fecha debido a la calidad de planteles que tienen.

América vs Chivas: Las Águilas y El Rebaño Sagrado protagonizarán una edición más del Clásico Nacional del futbol mexicano en la novena fecha.

Jornada 10

Cruz Azul vs Toluca: La décima fecha estará protagonizada por el partido entre cementeros y mexiquenses. Ambos equipos son los últimos campeones del futbol mexicano.

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Jornada 11

Tigres vs Toluca: Los dos equipos protagonizarán un enfrentamiento atractivo en la fecha 11, no solo por el nivel de sus plantillas, sino también por el antecedente cercano de la final de la Concacaf, que añade un interés especial al partido

Atlas vs Guadalajara: El Clásico tapatío entre Atlas y Guadalajara continúa siendo uno de los duelos más destacados, especialmente para quienes viven en Jalisco, por la importancia histórica y la pasión local que despierta.

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América vs Rayados: Los partidos entre América y Rayados ganan relevancia en cada edición gracias a la calidad de sus jugadores y a los antecedentes recientes, que elevan la expectativa en torno a este enfrentamiento.

Pumas vs Cruz Azul: La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul ha crecido en los últimos tiempos, al punto de convertir sus partidos en algunos de los más atractivos, con el recuerdo de la final más reciente como un aliciente adicional.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul's Rodolfo Rotondi celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Jornada 12

Chivas vs Tigres: Chivas y Tigres han aumentado su rivalidad en los últimos años protagonizando duelos de eliminación directa.

Jornada 13

Pachuca vs Cruz Azul: El enfrentamiento entre Pachuca y Cruz Azul en la jornada 13 destaca por la historia que comparten ambos equipos hidalguenses, lo que convierte cada cruce en una cita de gran interés.

Jornada 14

Rayados vs Guadalajara: El cuadro regiomontano y el jalisciense son de los más destacados del país y protagonizarán un duelo de la fecha 14.

Pumas vs Tigres: universitarios y felinos han la rivalidad entre Pumas y Tigres se ha intensificado en los últimos años, y su enfrentamiento en esta fecha promete un partido de alta tensión.

Soccer Football - Liga MX - Final - Second Leg - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 24, 2026 Cruz Azul players celebrate after the match REUTERS/Henry Romero

Jornada 15

América vs Toluca: Águilas y Diablos Rojos volverán a encontrarse en una rivalidad de larga data, con duelos que han dejado huella a lo largo de la historia del fútbol mexicano.

Jornada 16

Tigres vs Cruz Azul: El choque entre Tigres y Cruz Azul ofrecerá un enfrentamiento entre dos planteles importantes, en partidos que siempre resultan de alto calibre.

Pumas vs América: El clásico capitalino entre Pumas y América destaca por la histórica rivalidad entre ambos, haciendo de este encuentro uno de los más atractivos de la jornada.

Jornada 17

Tigres vs América: Tigres y América medirán fuerzas en un duelo que suele ofrecer partidos brillantes y que ha consolidado una fuerte rivalidad.

Chivas vs Cruz Azul: El cierre del torneo enfrentará a Chivas y Cruz Azul, dos de los “Grandes” del fútbol mexicano, con el antecedente reciente de las Semifinales como ingrediente adicional.