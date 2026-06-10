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Traficaban migrantes desde Guatemala a Estados Unidos: procesan a dos detenidos con casi 100 pasaportes en Tamaulipas

Las autoridades también les aseguraron más de 20 visas, dólares americanos y teléfonos celulares

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Detenidos red de tráfico de personas en Tamaulipas
Foto: FGR

Las redes de tráfico de migrantes han sufrido bajas en los últimos meses con varios golpes realizados por las autoridades mexicanas. La identificación de células involucradas en el envío de personas desde Guatemala a Estados Unidos, a través de México, provocó las detenciones de dos presuntos involucrados en esta actividad ilícita.

Luego de que Pedro “N” y Daniela “N” fueron detenidos a principios de junio con más de 90 pasaportes, visas y otros objetos, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció su vinculación a proceso por su probable participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

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Su arresto se llevó a cabo como resultado de investigaciones y del área de Inteligencia del Gabinete de Seguridad, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), que permitieron identificarlos como probables integrantes de una organización criminal de lleva migrantes desde Guatemala a territorio mexicano, para luego trasladarlos a la frontera con Estados Unidos.

Una fotografía de los pasaportes decomisados, difundida por el Gabinete de Seguridad.
Una fotografía de los pasaportes decomisados, difundida por el Gabinete de Seguridad.

Pedro “N” fue localizado en la colonia Viveros 2, mientras que Daniela “N” en la colonia Santiago M. Belden, ambas locaciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el operativo se aseguraron 94 pasaportes, al menos 25 visas, dinero en dólares y pesos, 10 teléfonos celulares y tres tabletas.

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Daniela “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Escobedo, Nuevo León, mientras que Pedro “N” permanece en el Centro de Reinserción Social de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ambos deberán esperar la finalización de la etapa de investigación complementaria dentro de dos meses.

Otra ruta de tráfico de migrantes guatemaltecos fue ubicada desde CDMX a Ciudad Juárez

En marzo pasado, una red de tráfico de migrantes guatemaltecos hacia Estados Unidos fue detectada por autoridades mexicanas tras la identificación de sus centros de operaciones en Chihuahua y Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue a través de labores de inteligencia entre corporaciones del Gabinete de Seguridad y en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que se ubicó a la organización criminal.

ARCHIVO - Migrantes centroamericanos caminan al final de la tarde a su salida de Mexicali, México, el 20 de noviembre de 2018, en su ruta hacia Tijuana. La Oficina del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones el 16 de junio de 2023 a una banda de tráfico de migrantes en México conocida como la organización Hernández Salas, con base en Mexicali, que ofrecía documentación falsa a solicitantes de asilo para cumplir el proceso al menos desde 2018, según el Departamento del Tesoro. La banda hacía pasar a los migrantes hacia territorio estadounidense de forma ilegal. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)
ARCHIVO - Migrantes centroamericanos caminan al final de la tarde a su salida de Mexicali, México, el 20 de noviembre de 2018, en su ruta hacia Tijuana. La Oficina del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones el 16 de junio de 2023 a una banda de tráfico de migrantes en México conocida como la organización Hernández Salas, con base en Mexicali, que ofrecía documentación falsa a solicitantes de asilo para cumplir el proceso al menos desde 2018, según el Departamento del Tesoro. La banda hacía pasar a los migrantes hacia territorio estadounidense de forma ilegal. (AP Foto/Rodrigo Abd, Archivo)

Derivado de las investigaciones, fueron detenidos cinco presuntos integrantes de la red de tráfico de migrantes, una estructura que, según la fiscalía, operaba al menos desde 2024 con casas de seguridad en Chihuahua y CDMX para alojar a las víctimas antes de intentar su cruce por El Paso, Texas.

La fiscalía informó que, tras ubicar sus operaciones, las autoridades realizaron cateos en cinco domicilios de Ciudad Juárez. En esos operativos detuvieron a José Isaac “N”, alias “Isaac”; Luis Antonio “N”, alias “Perusi”; José Ramón “N”, alias “El Noño”; José Ramón “N”, alias “Niño”; y Gonzalo “N”, alias “El Gori”, este último identificado como el líder de la red.

Guatemala también identificó una red de tráfico de personas que los trasladaba por México

La investigación se enlaza con un operativo realizado en Guatemala en febrero, donde autoridades de ese país desmantelaron otra célula ligada al traslado de personas hacia México y Estados Unidos, la cual declararon desmantelada luego de capturar a líderes y colaboradores.

De acuerdo con María Esther Guzmán, fiscal de sección de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales de Guatemala, los familiares de los migrantes llegaron a pagar entre 179 mil pesos y 300 mil pesos por su liberación o por continuar el trayecto.

La embajada estadounidense anunció una sanción económica para quienes ingresen de forma irregular al país
Imagen ilustrativa. Crédito: AP Foto/Gregory Bull

Según Guzmán, bajo el nombre de “Mercaderes de Migrantes” esa estructura operaba desde Guatemala para enviar personas a México. Su zona de operaciones estaba en los municipios de Nentón y San Pedro Soloma, en el departamento de Huehuetenango, donde ofrecían hospedaje y alimentación en sitios que llamaban bodegas antes del traslado hacia Estados Unidos.

Durante su paso por México, los migrantes eran víctimas de secuestro para obligar a sus familiares a entregar grandes sumas de dinero, cuyos depósitos se hacían en cuentas guatemaltecas y en cuentas de otros países de origen de los captores.

De acuerdo con la fiscal guatemalteca, la red avisaba a organizaciones criminales en México sobre la llegada de los migrantes para que les permitieran continuar con el traslado.

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