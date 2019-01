La idea de destruir dos portaviones y no dos ciudades es porque Yuan, en realidad, no pretende una guerra nuclear con Estados Unidos, sino darles una lección convencional a los odiados "gringos". Los misiles no necesariamente tienen que llevar cargas atómicas. Mi impresión es que destruir dos portaviones es un casusbelli. Washington respondería con un ataque total a China y se iniciaría la Tercera Guerra.