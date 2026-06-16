Un conductor francés usa la técnica del “trencito” para evadir peajes y ahora deberá pagar 9.400 euros

Un conductor debe pagar 9.400 euros por hacer la técnica del "trenecito", imagen generada con IA. (IImagen Ilustrativa Infobae)

Un conductor fue detenido en Francia después de haber evitado el pago de peajes durante varios meses mediante una maniobra conocida como el “trencito”. La técnica consiste en seguir muy de cerca al vehículo que le precede para atravesar la barrera en el momento en que se abre, sin que el sistema registre el pago correspondiente. Lo que empezó como una sucesión de pasos por la zona de peaje, aparentemente aislados, acabó derivando en una investigación que reveló un fraude acumulado de casi 9.400 euros.

El caso se produjo en las inmediaciones de Montbéliard, en el departamento del Doubs (Francia). Todo comenzó la noche del 14 de junio, cuando agentes del grupo motorizado de la Gendarmerie Nationale realizaban controles rutinarios en la autopista A36, a la altura de Saint-Maurice-Colombier. Durante la vigilancia, los agentes detectaron un vehículo que acababa de atravesar un peaje de forma sospechosa, lo que motivó su interceptación inmediata.

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Lo que en un primer momento parecía una infracción puntual se convirtió rápidamente en el punto de partida de una investigación más amplia, al comprobarse que el conductor ya había sido registrado en otras ocasiones con patrones similares, según recoge el medio Le Parisien.

Un peaje en Asturias, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Cámaras, registros y una deuda acumulada

Según las pesquisas, el conductor habría repetido la misma maniobra durante meses. El método del “petit train” (“trenecito” en español) consiste en aprovechar el paso de otro vehículo por el peaje para colarse justo detrás, en el momento en que la barrera se levanta, evitando así el registro del pago. Aunque puede parecer una estrategia simple, su reiteración lo convierte en un fraude sistemático que termina dejando rastro en los sistemas de control.

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Las autoridades explican que este tipo de comportamiento resulta especialmente fácil de detectar, ya que los sistemas de videovigilancia instalados en los peajes no solo registran las matrículas de los vehículos, sino también el orden exacto en el que atraviesan cada cabina, así como la secuencia completa de los pasos, lo que permite reconstruir con gran precisión cualquier irregularidad en el tránsito.

Peaje Sevilla -Cádiz (AP-4), en una imagen de archivo. (Europa Press)

La revisión de las imágenes y los datos de peaje permitió a los investigadores identificar múltiples cruces no abonados a lo largo del tiempo. Al cruzar la información, se determinó que el conductor había acumulado un fraude total de 9.382 euros, correspondiente a decenas de trayectos realizados sin pagar. Una vez interceptado, fue obligado a regularizar la totalidad de la deuda acumulada, poniendo fin a una práctica que había pasado desapercibida durante meses y que le había permitido circular sin pagar en numerosas ocasiones.

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Este caso se suma a otros similares detectados en las autopistas francesas, donde en los últimos años se han registrado distintas formas de fraude, desde la ocultación o manipulación de matrículas hasta el uso indebido o alteración de tickets de entrada para reducir el importe a pagar. Las autoridades recuerdan que las redes de peaje actuales funcionan con sistemas altamente automatizados y coordinados entre sí, capaces de cruzar información en tiempo real y detectar patrones repetidos de circulación, incluso cuando cada infracción, de forma aislada, puede parecer menor o difícil de identificar.