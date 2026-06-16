Procesan a cuatro presuntos integrantes de “Los Patos” en Iztapalapa tras cateo: aseguran droga y metanfetamina a granel

Durante la intervención fueron detenidos Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N”. (Imagen ilustrativa generada con IA | FGJCDMX, Infobae México)

Cuatro presuntos integrantes de una célula delictiva identificada como “Los Patos”, vinculada al grupo criminal “Los Bubus”, fueron vinculados a proceso tras un operativo realizado en la alcaldía Iztapalapa, donde autoridades aseguraron 139 de dosis de droga y metanfetamina a granel.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el caso comenzó a partir de una denuncia ciudadana presentada el pasado 9 de junio, mediante la cual se reportó la presunta venta de narcóticos en un inmueble ubicado en la colonia Ejército de Oriente Zona Peñón.

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A partir de los indicios recabados, autoridades obtuvieron una orden de cateo que fue ejecutada el 11 de junio con apoyo de elementos de la Policía de Investigación y la Guardia Nacional.

Durante la intervención fueron detenidos Ehtan “N”, Elvira “N”, Iván “N” y Jaqueline “N”. En el inmueble también fueron asegurados 139 envoltorios con droga, una bolsa con metanfetamina a granel y dos teléfonos celulares.

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Permanecerán en prisión mientras continúan las investigaciones

En una audiencia realizada el 13 de junio, un juez determinó vincular a proceso a los cuatro detenidos e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva.

Ehtan “N” y Elvira “N” enfrentarán el proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. Además, la autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Por su parte, Iván “N” y Jaqueline “N” fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico. Durante las diligencias se expuso que ambos presuntamente se encontraban en posesión de una cantidad de narcóticos superior a los 700 gramos.

Debido a que este último delito corresponde al ámbito federal, las investigaciones y actuaciones posteriores quedarán a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

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Relacionan a los detenidos con actividades delictivas en Iztapalapa

Las autoridades identifican a los cuatro imputados como presuntos integrantes de “Los Patos”, una célula relacionada con “Los Bubus”, grupo al que se atribuyen actividades de narcomenudeo y robos con violencia en distintos puntos de la alcaldía Iztapalapa.

Las investigaciones sobre las operaciones de esta estructura delictiva continúan abiertas, mientras los cuatro detenidos permanecen sujetos a proceso penal.