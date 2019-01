¿Cuántas inversiones pueden necesitarse para abastecer un mercado tan chico y pobre? El dilema que enfrenta Argentina es que si Brasil es exitoso en las reformas estructurales y abre su economía, aquí no va a venir un centavo de inversiones si no hacemos exactamente lo mismo: reformas estructurales (baja del gasto público, impositiva, reforma laboral, etc.) que obliguen a las empresas argentinas a ser competitivas.