Argentina no necesita de Bolsonaros ni Trumps. Inventos ya ha tenido. Incluyendo los ineptos de la política que la degradaron año tras año. Argentina necesita rever casi todo. No solo su economía dadora de pobres e impulsora de empobrecidos. Argentina necesita de acuerdos. De políticos que no esperen el Día de los Inocentes para ahondar con sus acciones el descreimiento que ya existe sobre ellos. Ningún político que se precie de tal se esconde para anunciar el alcance de sus políticas, en las que se supone que cree; y si son dolorosas, como el reciente gravoso aumento de los servicios, es de esperar que se las explique y se las fundamente en primera persona.