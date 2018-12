Para aquellos que se apropiaron del tema de los desaparecidos y dictan el dogma de las cifras y los períodos correctos en los que se puede hablar de este tema, no hay otros tiempos que considerar. Para ese grupo, los que se desvanecieron en la época de Rosas, de los liberales, de los radicales, de los conservadores, de los uriburistas, de los peronistas y de otras dictaduras diferentes a la del 76, los otros que no aparecen "no tiene entidad. No están ni muertos ni vivos". Solo se esfumaron en el viento de la historia.