Llevo más de treinta años en la justicia penal y muchas veces escuché la misma versión sobre un tiroteo frente a frente, entre la policía y los delincuentes. No dura más de 15 o 20 segundos (pruebe contar mentalmente ese tiempo e imagine la escena), y puede resultar una eternidad. Imposible identificarse como policía, esperar que el delincuente deponga su actitud, recién ahí sacar el arma reglamentaria, tratar de no disparar a una zona vital, cuidar que no salga herida o muerta la víctima y, por último, intentar no salir lesionado o muerto, pensando en la familia que quedará sin un esposo o una mujer, sin un padre o una madre. Todo eso al mismo tiempo es imposible.