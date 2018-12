El ombliguismo argentino y nuestra falta absoluta de interés por las cuestiones internacionales se notan cuando uno se toma el trabajo de ver la cobertura de los diarios en el exterior. Para el británico de The Times, como así también para The Guardian y The Independent la foto de tapa es el saludo de Putin y el Bin Salman en dos casos y de Bin Salman y Macron en otra (el Presidente francés pidiéndole explicaciones). En la tapa papel de New York Times el acuerdo del nuevo NAFTA con México y Canadá y una foto sonriente de Bin Salman mirando a Trump. En la versión web otra vez Bin Salman y Putin, la muerte de Bush padre y notas, casi obvias, sobre el significado de la reunión más importante de Buenos Aires: Trump – Xi. En The Washington Post la cuestión comercial entre EE.UU. y China y el clima adverso que le trajo a la cumbre las malas ondas entre Trump y Putin por Crimea.