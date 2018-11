— Exactamente, y ahí con otra coalición, en este caso neofascista y secesionista. Y lo que estamos viendo, y más cercanamente en la región a Bolsonaro en Brasil, son movimientos que no están interpelando tanto hacia el futuro, casi como diciendo no hay un buen futuro, sino tratando de regresar a un pasado míticamente superior o positivo, y lo que creo es que estamos frente a una serie de disyuntivas en las cuales el regreso al pasado no es la solución. Se trata de ver cómo superarlas en este momento, cómo reestructurar un orden internacional que sea simultáneamente estable y justo. Y para eso, esta sería mi tercera observación, no creo que Trump juegue a eso ni le interese esto. No es que se esté suplantando un viejo orden liberal por un orden superador, por un orden más justo, más equilibrado, más simétrico, lo que tenemos es alguien que está horadando un orden pero sin la capacidad de gestar otro orden.