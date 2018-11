Pese a ese intento de equilibrio, no solo está presente la presión constante de las barrabravas que se alquilan también para las manifestaciones de los dirigentes políticos. Entre ellos hay boxeadores, físicoculturistas, enmascarados. Recordar al ex secretario de Comercio Moreno paseando por la Plaza de Mayo rodeado de ellos. Se enfrentan a balazos como en el Far West, si así lo consideran. Estos violentos acompañan a quien les pague, además de traficar entradas a los partidos, con imprenta propia o bien con ayuda de algún encumbrado funcionario de la institución deportiva. Son un problema de dimensión colosal.