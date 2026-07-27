Mariana Ochoa y Daniel Bisogno: cómo fue su romance y por qué terminó en amistad

A inicios de los 2000, la cantante y el conductor protagonizaron uno de los romances más seguidos por la prensa de aquella época. (VICTORIA VALTIERRA / EDGAR NEGRETE LIRA/ARCHIVO/CUARTOSCURO.COM)

Mariana Ochoa y Daniel Bisogno protagonizaron uno de los noviazgos más comentados del espectáculo mexicano a inicios de los años 2000. La cantante de OV7 y el conductor de Ventaneando se conocieron cuando ambos estaban en el punto más visible de sus carreras, y aunque la relación duró apenas un par de meses, el vínculo que construyeron sobrevivió décadas.

Cuando comenzó el romance, Ochoa ya era una de las caras femeninas más reconocibles del pop mexicano. Había crecido frente a las cámaras desde los nueve años, primero en La Onda Vaselina y luego en OV7, el grupo que definió la adolescencia de millones de mexicanos en los noventa. Bisogno, por su parte, se había consolidado como uno de los periodistas de espectáculos más polémicos de la televisión nacional.

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La combinación de una cantante de pop masivo con un conductor conocido por sus comentarios sin filtros generó una narrativa que los medios siguieron de cerca. Fotografías, salidas públicas y muestras de afecto captadas por cámaras inscribieron a la pareja en el registro de los “noviazgos del espectáculo” de aquella época.

Risas, afecto y la conciencia de que era “más su cuate”

Mariana Ochoa y Daniel Bisogno tuvieron un breve romance de un par de meses (Foto: Instagram)

En una entrevista con Yordi Rosado, la cantante describió la relación con una claridad que pocas veces se escucha sobre romances pasados. Contó que con Bisogno se la pasaba “riéndose”, que él era “besucón” y que físicamente la pasaban bien. La imagen que trazó fue la de una relación marcada por la complicidad, el humor y una atracción genuina.

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Con el tiempo, sin embargo, llegó una conclusión que terminó con el noviazgo sin explosiones ni escándalos: Daniel era “más su cuate que otra cosa”. Ochoa explicó que lo quería y lo adoraba, pero que el tipo de vínculo que tenían se parecía más a una amistad muy cercana que a una relación con proyecto de largo plazo. No hubo traición ni conflicto de fondo; fue una toma de conciencia progresiva sobre la naturaleza de lo que compartían.

La ruptura fue descrita en algunos medios como “controversial”, probablemente por la notoriedad de ambos y por la expectativa pública de que la relación durara más. En la memoria mediática hay incluso cierta variabilidad sobre cuánto tiempo estuvieron juntos: algunas fuentes hablan de dos meses, otras de “algunos meses”, sin mayor precisión. Lo que sí resulta consistente es que el romance fue breve, alegre y que terminó sin rencor.

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La amistad que sobrevivió al noviazgo

Cuando el conductor murió, ella lo despidió con palabras cargadas de afecto y se mantuvo cerca de su familia; el romance había durado meses, pero la amistad resistió más de dos décadas. (IG: @bisognodaniel // YT: Imagen Televisión)

Después de la ruptura, la relación entre Mariana y “El Muñeco” se recondujo hacia una amistad sostenida. Años más tarde, cuando el conductor atravesó una hospitalización grave, Mariana se mantuvo pendiente de su estado, cercana a su familia y recibiendo mensajes de él llenos de cariño y ánimo.

Cuando Bisogno murió, Ochoa fue una de las figuras del espectáculo que se pronunció con mayor carga afectiva. En una llamada telefónica con la periodista María Luisa Valdés Doria, la cantante lo describió como “una persona muy simpática, llena de risas, de buenos momentos, con palabras lindas”. Recordó que fueron novios “un par de meses” pero que fueron “más amigos”, una frase que resume con precisión el lugar que él ocupa en su historia personal.

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También mencionó que no podría asistir al homenaje que se realizaría ese viernes por compromisos de agenda, aunque buscaba encontrarse con la familia del conductor días después.

Quiénes han sido las parejas de Mariana Ochoa

Ella misma lo contó en entrevista con Yordi Rosado: la pasaban bien, había química, pero con el tiempo entendió que lo que tenían era una amistad muy cercana, no un noviazgo con proyecto. (Foto: Instagram@ soymarianaochoa)

El noviazgo con Bisogno se ubica dentro de una trayectoria amorosa que Ochoa ha narrado con notable apertura a lo largo de los años. Antes de ese romance, había tenido un novio en la preparatoria con quien duró alrededor de cinco años, una relación que terminó cuando lo “cachó” en una discoteca. Después vinieron dos matrimonios: el primero con el pintor Christian Ezkenazi, con quien se casó en 2010 y del que se divorció tras una crisis que incluyó un episodio de infidelidad que ella misma hizo público; el segundo con el político Patricio de la Peña, con quien tuvo a sus hijos Valentina y Salvador, y del que se separó en 2018.

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Hoy, Ochoa tiene una relación con el financiero Mauricio Vaca, a quien describe como un amor más maduro, caballeroso y estable. La canción que la hizo regresar a la composición después de veinte años se la dedicó a él.