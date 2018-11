"¿Y no había policías?", pregunta un mexicano. Entonces les cuento que estaba plagado de policías del Estado. Pero cuando ven las imágenes que han colmado las redes sociales y que la televisión repite, se preguntan como pudo ser que esa misma policía haya puesto al micro que trasladaba al plantel del Boca en la mira del cañón de bestiales riverplatenses. Me quedo sin argumentos. Es más, no me animo a decirles que por ese "servicio de seguridad" el Estado les cobra a los clubes.