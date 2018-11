El listado puede ser mucho más extenso de proyectos de leyes y de declaraciones. Me concentré en revisar los correspondientes a 2018, dado que fue y es un año recesivo, con un fuerte aumento de la inflación, la pobreza y demás problemas. Sin embargo, cito en su mayoría a legisladores del PRO porque se suponen que deberían estar concentrados en la reforma laboral, bajar la carga impositiva, ver dónde bajar el gasto público y temas que hacen al futuro del país, pero vemos que se entretienen en redactar proyectos ridículos cuyos temas, en todo caso, deberían ser impulsados por organizaciones privadas. No se le paga el sueldo a una senadora para que se ocupe de declarar a Avellaneda la Capital Nacional de Fútbol o al diputado Iglesias para que se ocupe de las Glorietas Culturales. Si lo quiere hacer, que no utilice los recursos de los contribuyentes que le pagan el sueldo. Que lo haga en sus tiempos libres pero no malgastando los recursos de los sufridos contribuyentes.