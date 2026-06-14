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En San Luis Potosí, Sheinbaum celebra a equipo de futbol con síndrome de Down y a escuadra femenil

La mandataria se reunió con los ganadores de la Copa T21 y con el conjunto subcampeón de la Universidad Politécnica

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Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum convivió con Los Tuneros, campeones de la Copa T21. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó este 14 de junio San Luis Potosí para convivir con Los Tuneros, campeones de la Copa T21, y con Las Leonas de la Universidad Politécnica, que obtuvieron el segundo lugar de la Copa Futsal femenil, según publicó en X.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo escribió: “Hoy visitamos San Luis Potosí para convivir con Los Tuneros, campeones de la Copa T21 y con Las Leonas de la Universidad Politécnica, segundo lugar de la Copa Futsal femenil. ¡Felices! ¡Mundial Social!”.

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La Copa T21 (también conocida como Mundialito de Fútbol T21) es un torneo del balompié inclusivo organizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hecho para personas con síndrome de Down.

La presidenta jugó con las y los jugadores, también les entregó obsequios relacionados al deporte. Crédito: X/@Claudiashein

En el video compartido por Sheinbaum en su redes sociales se ve cómo la mandataria convive con los jugadores de Los Tuneros, la presidenta se dio oportunidad de tirar un penal y de ser guardameta en uno. También les entregó playeras de la selección mexicana.

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Con las subcampeonas, la presidenta Sheinbaum jugó con ellas y se tomó fotos, las jugadoras hicieron “dominadas 6-7″.

Sheinbaum cancela el acto en Zacatecas previsto para este domingo 14 de junio

Claudia Sheinbaum canceló su asistencia en un acto en medio del paro magisterial de la CNTE. (Cuartoscuro/Presidencia)
Claudia Sheinbaum canceló su asistencia en un acto en medio del paro magisterial de la CNTE. (Cuartoscuro/Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló el pasado 13 de junio su asistencia al acto de Zacatecas previsto para este domingo 14, en medio del desencuentro con la CNTE ocurrido horas antes en Aguascalientes y del paro magisterial que mantiene presión sobre el Gobierno federal. De acuerdo con la agenda oficial de la Presidencia, ese día “no se tienen actividades públicas programadas, sin una explicación adicional sobre la salida del evento de su itinerario.

En Zacatecas ya estaba listo el espacio para que la mandataria encabezara la presentación de Programas de Infraestructura” en la entidad gobernada por David Monreal. Esa actividad, sin embargo, ya no aparece en la agenda presidencial.

La cancelación ocurre mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un paro nacional indefinido desde hace 10 días y suma 13 jornadas de manifestaciones y protestas. Entre sus exigencias está un aumento salarial de 100% directo al sueldo y la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.

El pasado 13 de junio, Sheinbaum realizó en Aguascalientes una entrega del programa de becas Rita Cetina a puerta cerrada. La presidenta solo difundió en sus redes sociales el mensaje: “Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes”.

A la salida, integrantes de la CNTE increparon a la mandataria para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE. Los manifestantes portaban pancartas y lonas.

La propia CNTE publicó en sus redes sociales: “Una vez más dando seguimiento a nuestros acuerdos de la ANR (Asamblea Nacional Representativa) de la CNTE, entregamos en manos de la presidenta la solicitud de que cesen las medidas de represión en Aguascalientes y que reinstale la mesa de negociación de la CNTE”.

CNTE exige derogar la Ley del ISSSTE y rechaza UMAS y Afores

La CNTE rechaza UMAS y Afores y pide jubilación por años de servicio: 28 años para mujeres y 30 años para hombres. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM
La CNTE rechaza UMAS y Afores y pide jubilación por años de servicio: 28 años para mujeres y 30 años para hombres. FOTO: ROGELIO MORALES  /CUARTOSCURO.COM

Las demandas del magisterio disidente incluyen la abrogación total de la Ley del ISSSTE 2007, un sistema de seguridad social solidario, el rechazo a las UMAS y a las Afores, y la jubilación por años de servicio: 28 años para mujeres y 30 años para hombres.

También exige la CNTE la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO. En encuentros con medios de comunicación, dirigentes del movimiento han insistido en que Sheinbaum cumpla el compromiso de campaña relacionado con la Ley del ISSSTE de 2007.

Sheinbaum también endureció su postura frente a la Coordinadora. La presidenta dijo: “Hubo diálogo hasta hace dos días, pero, ¿qué caso tiene el diálogo? Aquí hemos hecho varios planteamientos, y acá, pues no. Además, dicen en la mesa una cosa y luego hacen otra cosa fuera. Entonces es muy complejo, pero no va a haber represión. No reprimimos a nadie y las demandas de los profesores en los estados se siguen atendiendo, pero vamos a avanzar nosotros también”.

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