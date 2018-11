No se trata de idealizar ni de estigmatizar a los pobres, cualquiera de las dos posturas olvida que el pobre es un hermano. Se trata de no esconderlos bajo ninguna postura o caricatura, se trata de resistir contra la tentación utilitarista que tiende a usar a los pobres para beneficios políticos o marketineros. Se trata de asumir con coraje el dolor y la molestia que provocan los pobres y acentuar la firme convicción de que es posible mejorar el mundo, que no es vana utopía creer que los pobres socioeconómicos puedan dejar de serlo. Para que esa transformación sea real lo primero a cambiar no es el sistema capitalista del gran casino que es la economía mundial, lo primero a cambiar es la propia mentalidad.