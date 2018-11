Cuando irrumpen en escena los megalómanos que se autotitulan "arregladores de sociedades", el desbarajuste es seguro. Cualquier cosa que hagan será distinta de lo que la gente hubiera preferido (y si hicieran lo mismo, no tendría tampoco sentido su interferencia con los consiguientes ahorros en cargas administrativas). En este sentido, Thomas Sowell, en Knowledge and Decisions, explica que las planificaciones no son cuestión de contar con computadoras con gran memoria y capacidad de cálculo, puesto que sencillamente la información no está disponible ex ante de que proceda el sujeto actuante y ni siquiera él conoce anticipadamente su decisión, dado que está sujeta a las cambiantes circunstancias que eventualmente harán modificar su opinión.