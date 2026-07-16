A cuánto puede llegar el dólar en agosto sin intervención del Gobierno según la nueva banda cambiaria

El dato de inflación de junio define el techo de la banda cambiaria de agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflación registrada en junio estableció el nuevo límite superior de la banda cambiaria. Con la reciente publicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ya se puede determinar hasta qué nivel puede subir el dólar mayorista en agosto antes de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) deba intervenir en el mercado cambiario.

El actual esquema cambiario dispone que el límite máximo de la banda —que marca el precio tope para el tipo de cambio mayorista antes de la intervención obligada del BCRA— se ajusta cada mes tomando como base el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Indec. Sin embargo, este ajuste no es automático: existe un retraso de dos meses entre la publicación del dato de inflación y su aplicación a los límites del sistema.

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En términos prácticos, esto significa que el dato de inflación correspondiente a junio —difundido en julio— establece el techo de la banda para agosto. El mismo procedimiento se aplicó en los meses previos: la inflación de abril determinó el tope de junio, mientras que la de mayo definió el de julio.

El nuevo techo del dólar

De acuerdo con el Indec, la inflación del sexto mes del año alcanzó el 1,9 por ciento. Al aplicar este porcentaje sobre el techo vigente de julio, situado en $1.845,28, el nuevo límite para la banda cambiaria a finales de agosto será de 1.879,97 pesos. Esto representa un aumento de poco más de $34 respecto al tope anterior.

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Comparando con el ajuste del mes pasado, el incremento de agosto resulta más leve. En abril, la inflación fue del 2,6%, lo que llevó el límite de la banda de mayo —$1.764,15— hasta los $1.806,45 de junio y los $1.845,28 de julio, una diferencia de algo más de 42 pesos. La menor inflación de junio se refleja en un ajuste más moderado en el valor máximo permitido para el tipo de cambio.

En caso de que el dólar mayorista supere los $1.879,97 al cierre de agosto, el BCRA tendría que intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC) para devolver la cotización al rango autorizado. Si se toma como referencia la valuación actual del segmento al por mayor de la moneda estadounidense, tendría que subir 408,47 pesos para tocar el límite superior del esquema cambiario del mes que viene. El propósito principal de este mecanismo es evitar saltos abruptos en el tipo de cambio y preservar la estabilidad en el mercado externo.

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El dólar sigue a la baja

Con un volumen operado de USD 604,6 millones en el segmento contado, el dólar mayorista cerró el martes con una caída de 10,50 pesos, equivalente a 0,7%, y se ubicó en $1.471,50, el valor más bajo desde el 23 de junio. El tipo de cambio oficial acumuló su tercera jornada consecutiva en baja y muestra en lo que va de 2026 un incremento de 16,50 pesos o 1,1 por ciento.

El Banco Central estableció el límite superior de la banda cambiaria en $1.823,96, lo que posiciona al dólar mayorista a 352,46 pesos o 24% por debajo de ese tope para la libre flotación, el margen más amplio desde el 16 de junio (24,3%).

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En línea con el mayorista, el precio al público disminuyó diez pesos o 0,7% y se ofreció a $1.495 para la venta en el Banco Nación. Según el BCRA, el promedio del dólar minorista en entidades financieras se sitúa en $1.500,76 para la venta y $1.449,27 para la compra.

En el mercado informal, la cotización blue descendió cinco pesos o 0,3%, hasta $1.520 para la venta. En lo que va de 2026, el dólar blue muestra una baja de diez pesos o 0,7 por ciento.

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Compra récord del BCRA

En tanto, el BCRA adquirió USD 532 millones durante la última jornada, el mayor monto bajo la gestión de Milei y el más alto desde diciembre de 2022. Con esta operación, la entidad suma 126 ruedas consecutivas con saldo positivo tanto dentro como fuera del mercado cambiario, y ya superó los USD 12.000 millones comprados en lo que va de 2026.

Fuentes del Central explicaron a Infobae que la compra significativa de dólares se debió a la liquidación de una obligación negociable y a una mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios. Estas condiciones favorecieron la estrategia de fortalecimiento de las reservas internacionales.

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Desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario y cambiario, en enero, el BCRA acumula compras por 12.267 millones de dólares. El equipo económico había proyectado una meta anual de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones para 2026.

El ingreso de divisas por exportaciones de los sectores agroindustrial, energético y minero, sumado a la emisión de deuda por parte de empresas y provincias en los mercados internacionales, incrementó la oferta de dólares durante los primeros siete meses del año y permitió al Central captar una parte considerable de esos fondos.

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Según datos oficiales, las reservas del BCRA cerraron en USD 48.687 millones, un aumento de USD 482 millones en la jornada, explicado por la compra de moneda extranjera realizada por la autoridad monetaria.