Nuevo bono en dólares: en medio del furor mundialista, el Gobierno aprobó un test clave para el programa financiero

La licitación del A029 obtuvo ofertas por más de USD 1.000 millones en el mercado. (@JMilei)

Fue una rueda muy corta. Mucho antes de las 15, no había movimiento. Inversores y operadores tenían puesta la cabeza en el partido de la selección argentina. Además, el plazo para las ofertas por bonos del Tesoro vencía a las 13 y era el dato que más importaba para seguir operando.

Finalmente, cuando se conoció el resultado de la licitación, mientras en las calles se celebraba la victoria contra Inglaterra, en Economía festejaban el éxito de la colocación del Bono AO29 en dólares. La oferta fue apabullante, USD USD 1.046 millones millones, porque se aclaró que el tope iba a ser de USD 2.000 millones en lugar de los USD 250 millones anunciados en el primer comunicado oficial.

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Se adjudicaron USD 470 millones, lo que representa una cuarta parte del monto total programado. Para hoy, estaba prevista la colocación de USD 150 millones adicionales, a la misma tasa que la jornada anterior: 7,99% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva anual de 8,29% debido al pago mensual de intereses. Este rendimiento se ubica cerca del registrado en la última licitación del AO28, donde la tasa nominal anual fue de 7,53% y la efectiva anual de 7,83 por ciento.

La diferencia de costo entre ambos bonos dejó un mensaje explícito. El AO29 vence en las elecciones de medio término del próximo gobierno. Si es válido el dogma de que el mercado vota con la cotización del dólar y las tasas, se puede decir que los inversores creen que este programa económico continuará. Para Javier Milei, fue un estímulo más grande que el que le dan las encuestas.

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La licitación tuvo a favor que el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajó a 4,55% y los inversores locales tienen en su poder parte de los USD 4.000 millones que el Gobierno pagó la semana pasada por vencimientos de la deuda.

En la licitación de bonos en pesos, el Tesoro logró renovar el 182% de los vencimientos, que ascendían a $3 billones, adjudicando $5,44 billones sobre un total de ofertas por 8,45 billones de pesos. El instrumento con mayor demanda fue la LECAP con vencimiento a fines de noviembre, que concentró el 44% de las ofertas y se adjudicó a una tasa efectiva mensual de 1,93%, cercana a la inflación esperada y superior a la de la ronda previa. Los BONCER con vencimiento en marzo de 2028 captaron el 20% del monto colocado y ofrecieron una tasa de 8,03% sobre la inflación.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 575,6 millones y el Banco Central compró 73 millones de dólares. El dólar mayorista cerró con un alza de $3 (+0,2%) a 1.474,50 pesos.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el cierre del dólar mayorista con un incremento del 0,2% refuerza la idea que en las dos ruedas anteriores las compras fueron mediante bloques por fuera de la pantalla”. Es decir, fueron transacciones directas con bancos y operadores.

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En la plaza financiera los dólares tuvieron escasos negocios. El MEP subió $7 a $1.514 y el contado con liquidación se mantuvo sin cambios en 1.560 pesos. El “blue” aumentó $10 a 1.530 pesos.

F2 indicó que “en futuros el volumen se contrajo a 783.982 contratos con ajustes positivos hasta fin de enero (inclusive) para pasar a ajustes negativos en los siguientes vencimientos. Las implícitas se corrieron a la baja de la misma manera que la curva pesos y los sintéticos prácticamente no se modificaron respecto al cierre anterior”.

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Y sumó: “En la rueda de soberanos dollar linked (ajustan por devaluación) el volumen fue todavía menor al de la jornada previa alcanzando apenas USD 56 millones y registrando la tercera caída consecutiva. Sin embargo, en la licitación de deuda del Tesoro fueron adjudicados instrumentos dollar linked por un total de $1,35 billones que es el tercer mayor registro en, al menos, lo que va del año. En valor nominal fueron adjudicados USD 968 millones. La señal que deja esta operación es que la demanda por cobertura mantiene cierta firmeza”.

En la Bolsa, el Merval de las acciones líderes subió 1,9% en pesos y 1,8% en dólares. Hubo un rebote en los bancos que alcanzó hasta 4,4% en las acciones de Macro, mientras las de YPF subían 1% por el cierre del estrecho de Ormuz. YPF acumula alzas de 44% en el año mientras que el segundo papel que lo sigue en ganancias es Telecom con 22 por ciento.

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En tanto, hubo dos colocaciones exitosas de bonos. Vista captó USD 75 millones a 3 años con una tasa de 5%, mientras VALO captó USD 20 millones a 4,25% anual. Es de los pocos bancos que no tiene morosos porque se orienta a los fideicomisos.

En el mercado overnight, las Bolsas de Nueva York operaban estables tras la suba registrada ayer, impulsada por datos de inflación favorables. El precio del petróleo se mantenía sin una tendencia definida y el dólar continuaba perdiendo valor frente a las seis principales divisas globales.

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La rueda de hoy tiene motivos para ser positiva. Sin embargo, el principal desafío para el Gobierno es el nivel de las tasas de interés, ante la falta de crecimiento en la demanda de pesos. Cuando el Banco Central adquiere dólares, incrementa la base monetaria y, para evitar presiones inflacionarias, debe reabsorber ese excedente de dinero. Un aumento en las tasas impacta directamente en el consumo.