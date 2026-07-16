Un hombre en situación de calle murió por un disparo en La Plata

La intersección 18 y 79 en La Plata donde fue encontrado el hombre, herido (Google Maps)

Un hombre de 38 años falleció en el Hospital San Juan de Dios tras haber recibido un disparo en la pierna en Altos de San Lorenzo, La Plata. La víctima, identificada como Ceferino Joaquín Badía, fue encontrada herida en la vía pública por vecinos en la intersección de las calles 18 y 79.

Aunque todavía se intenta reconstruir lo sucedido, según los informes policiales, el hecho ocurrió en las primeras horas del día. Cuando lo encontraron, los vecinos lo trasladaron al centro de salud. Los médicos lograron estabilizarlo, sin embargo, perdió la vida horas después debido a la gravedad de las lesiones.

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La Policía Bonaerense trabaja en la recolección de testimonios y en el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad del área con el objetivo de reconstruir el ataque y poder identificar al o los responsables del hecho. La investigación judicial intenta esclarecer tanto la mecánica del episodio como el móvil, que todavía no ha podido determinarse.

Luego de encontrar al hombre, los vecinos lo trasladaron a la guardia en el Hospital San Juan de Dios

La víctima fue reconocida por su hermana poco después del ingreso al hospital. Badía se encontraba en situación de calle y, por esa razón, sus familiares no pudieron aportar datos para orientar la pesquisa hacia los posibles agresores. Mientras tanto, el personal policial realiza un relevamiento minucioso en la zona donde ocurrió el ataque, entrevistando a vecinos y comerciantes en busca de información que permita reconstruir la secuencia de los hechos.

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Asesinaron a un delincuente en La Plata

En la madrugada del lunes, otro homicidio sacudió La Plata. Emanuel Ezequiel Orieta, de 32 años, fue hallado muerto en una vivienda de San Carlos, después de recibir dos disparos en la zona intercostal. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes y movilizó a efectivos del Comando de Patrullas tras un llamado al 911 que alertaba sobre una persona herida de arma de fuego.

Según fuentes policiales y judiciales, el crimen se registró en una casilla ubicada en la zona de 133 entre 524 y 525. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Orieta se encontraba dentro de la vivienda en compañía del propietario del lugar y de una mujer cuando llegó un hombre identificado como Rodrigo Emiliano Cortez, conocido en el barrio como “El Tarta”.

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La vivienda ubicada en 133 entre 524 y 525, en la localidad platense de San Carlos donde ocurrió el asesinato

Entre ambos habría existido un conflicto previo que derivó en una fuerte discusión y luego en una pelea dentro de la casilla. En medio del enfrentamiento, y según los testimonios recabados, Cortez habría sacado un arma de fuego y disparado al menos dos veces contra la víctima, para luego escapar rápidamente antes de la llegada de los móviles policiales.

Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas vinculado a viejas disputas delictivas en la zona. La causa quedó a cargo de la fiscalía en turno de La Plata, que ordenó diversas medidas para dar con el paradero del sospechoso y esclarecer en detalle cómo se desarrollaron los hechos. Entre las diligencias se incluyeron pericias balísticas, levantamiento de rastros en la escena del crimen y la ampliación de declaraciones de los testigos presentes.

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Voceros judiciales indicaron que se analiza material de cámaras de seguridad cercanas y el posible recorrido de fuga del agresor. La fiscalía intenta determinar si el homicidio está vinculado a enfrentamientos previos. También se investiga si Cortez contó con apoyo logístico para escapar y si el arma utilizada fue empleada en otros hechos recientes.

En cuanto a la víctima, su legajo penal revela una trayectoria en ingresos al sistema penitenciario, con causas por robo agravado, tentativa de robo, hurto, encubrimiento y resistencia a la autoridad. El hombre estuvo alojado en la Unidad Penal N° 10 de Melchor Romero, establecimiento destinado a internos procesados o condenados por delitos contra la propiedad.

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