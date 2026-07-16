Economía

El Banco Central aceleró las compras de reservas: cuáles son las causas del salto en la oferta de dólares

El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili, adquirió USD 532 millones y, el día anterior, USD 280 millones más. El repunte en las liquidaciones del agro y la entrada de divisas de deuda privada que está detrás de la racha

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El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, concretó el martes la mayor compra de reservas desde diciembre de 2022.
El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, concretó el martes la mayor compra de reservas desde diciembre de 2022.

El Banco Central (BCRA) aceleró esta semana el ritmo de compra de reservas internacionales. El martes, la entidad que conduce Santiago Bausili llevó a cabo la mayor adquisición desde diciembre de 2022 y se quedó con USD 532 millones y, el día previo, otros USD 280 millones. Son cifras que sorprendieron al mercado por la performance de las semanas previas, por lo que hay versiones que indican que se trató de una compra en bloque. En los meses que restan del año, en los que la liquidación de divisas por parte del campo se reducirá, la clave para sobrecumplir la meta de acumulación de reservas fijada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estará en la liquidación de Obligaciones Negociables (ONs) y deuda sub-soberana (de provincias).

Con la adquisición de ayer el BCRA registró 126 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario y, en lo que va de 2026, ya adquirió más de USD 12.000 millones. Hoy, extendió esa racha a 127 ruedas con otros USD 73 millones. Según fuentes oficiales de la entidad consultadas por Infobae, la compra de dólares respondía principalmente a la liquidación obligaciónes negociables (ONs) y a una mayor oferta en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

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Pero el modo en que se realizó la operación amplificó las consultas en el mercado respecto al origen de los fondos. Operadores consultados por Infobae creen que la BCRA ejecutó una compra “en bloque”, es decir, un acuerdo bilateral con una contraparte —privada o institucional— por fuera del flujo tradicional del MLC. El economista de Outlier Gabriel Caamaño sostuvo: “Volumen en el mercado de cambios no hubo. El lunes la liquidación del agro fue baja así que la compra no fue por eso y por el ritmo de viene liquidando tampoco fue el martes. O es una compra en bloque por afuera por la liquidación en bloque de alguna ON o es algo de minería y petróleo, pero es mucho para que sea solo eso”.

La semana pasada, con solo tres días hábiles, el Banco Central solo compró USD 140 millones, el menor monto del año.
La semana pasada, con solo tres días hábiles, el Banco Central solo compró USD 140 millones, el menor monto del año.

La operación llamó la atención porque luego de cumplir la meta de compra de reservas de USD 10.000 millones para este año, el BCRA había bajado su nivel de participación. La consultora Analytica registró que la semana anterior, afectada por los feriados del 9 y 10 de julio, que el BCRA solo compró USD 140 millones, el menor monto semanal del año. El promedio diario se ubicó en USD 47 millones, por encima de la semana previa, pero aún entre los valores más bajos de 2026. Analytica remarcó que las compras del Central siguieron por debajo de su métrica prudencial por sexta semana consecutiva. La referencia prudencial de la consultora fue de USD 538 millones para la semana, y aún ajustando por menos días hábiles, la cifra teórica ascendió a USD 323 millones, por encima de lo efectivamente adquirido.

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Meta con el FMI

Si bien el BCRA ya compró más de USD 12.000 millones en lo que va de 2026, debe continuar para cumplir con la meta de acumulación de reservas de USD 8.000 millones para diciembre que pactó con el FMI. Para lograrlo será clave la liquidación de ONs y deuda soberana, que según la consultora Invecq sumaron USD 8.093 millones hasta ahora. De los cuales USD 3.528 millones provinieron de empresas de energía, USD 2.250 millones de deuda sub-soberana y el resto de sectores como infraestructura, servicios financieros, industria y agropecuario.

“Vista el martes, colocó USD 75 millones, tuviste Edenor a principios de mes con USD 200 millones aproximadamente y a fin de junio Pluspe hizo una reapertura de la 2037, esas fueron las más relevantes. Después, Plaza Logística, BST y Banco de Valores también estuvieron saliendo con montos más chicos en las últimas dos semanas”, comentó una fuente en off the record sin poder identificar con cual hizo la compra en bloque el BCRA.

Gráfico de líneas sobre financiamiento con bonos corporativos en USD. Línea azul (emitidos) alcanza 9.900 M USD; línea gris (liquidados) 6.800 M USD. Eje Y: miles de millones USD, Eje X: fechas
Al 9 de abril faltaba que se giren USD 3.200 millones de deuda corporativa.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del BCRA sobre las ONs y deuda sub-soberana que aún falta que se giren aseguraron que no se trata de información pública. La clave estará en mirar la próxima presentación del vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, ante inversores en el exterior en donde brinda esos datos. La última vez, fue el 20 de abril en Washington D.C, en donde destacó que al 9 de abril se habían colocado USD 9.900 millones en deuda corporativa y faltaba girarse USD 3.200 millones.

Aunque para el viceministro de Economía, José Luis Daza, la compra de reservas internacionales del BCRA es el resultado del programa. “Importante lección para países que implementan programas de estabilización, con el FMI o sin el FMI. El correcto diseño y la ejecución de un programa de estabilización, acompañados del coraje política para implementarlo, generan una fuerte acumulación de reservas internacionales”, escribió ayer en la red social X..

La estrategia del BCRA para sostener el ritmo de acumulación de reservas, en un período de escasez de dólares agrícolas, se apoya cada vez más en la llegada de divisas a través de ONs y emisiones sub-soberanas. Este fenómeno reconfigura el mapa de fuentes de dólares en el segundo semestre y plantea nuevos desafíos para el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI. El mercado observa con atención el calendario de colocaciones y el comportamiento de los grandes emisores de deuda, mientras la autoridad monetaria busca sostener el flujo de divisas necesario para robustecer las reservas internacionales.

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