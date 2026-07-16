El cierre de la saga ‘Heartstopper’ plantea el desafío de madurar sin perder la identidad

La película 'Heartstopper Forever' se percibe de mayor envergadura, tanto emocional como visual, que las tres temporadas televisivas que la precedieron

Para la entrega final en pantalla de Heartstopper, su creadora, Alice Oseman, quiso lograr un enfoque más cinematográfico.

Durante tres temporadas, este romance optimista sobre el paso a la adultez ha seguido a Charlie (Joe Locke), un joven artístico, y a Nick (Kit Connor), deportista, quienes se enamoran mientras atraviesan la secundaria británica. Oseman buscaba que la película Heartstopper Forever, que llega a Netflix este viernes 17 de julio, tuviera un tono “un poco más elevado y maduro”, según comentó en una reciente entrevista, “en línea con el hecho de que estos personajes ya están cerca de ser adultos”.

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Al igual que la serie, la película incorpora los característicos garabatos hechos a mano provenientes de las novelas gráficas Heartstopper de Alice Oseman, con corazones, estrellas y hojas animadas que explotan en la pantalla para mostrar la intensidad de los sentimientos de Nick y Charlie. Pero Heartstopper Forever también se percibe más grande en escala, con escenas como una toma panorámica donde los chicos corren por un muelle hacia el océano al atardecer, el cielo teñido de nubes naranjas y violetas, antes de besarse apasionadamente ante las luces centelleantes del puerto.

La evolución emocional de los personajes en la película, dirigida por Wash Westmoreland (Siempre Alice, Colette), también es más madura.

En la película, los protagonistas lidian con problemas de salud mental y desafíos propios de una etapa cada vez más adulta

Una parte clave de Heartstopper siempre ha sido cómo Nick y Charlie “se hacen más fuertes y seguros el uno al otro”, según Oseman. Ambos deben apoyarse en esa fortaleza en Heartstopper Forever mientras enfrentan problemas de salud mental y desafíos cada vez más propios de adultos. Cuando se acerca el final de su etapa escolar juntos, Nick se prepara para la universidad, y Charlie, a quien un amigo alguna vez llamó “casi un marginado”, hace campaña para ser el líder de su clase. (También se los muestra manteniendo más relaciones sexuales que en las temporadas anteriores).

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Locke, quien interpreta a Charlie, explicó que gran parte de la película trata sobre cómo los personajes “descubren de qué manera, en vez de ser un solo círculo completo juntos, pueden ser como un diagrama de Venn, donde cada uno tiene sus propios intereses y vidas, pero igual encajan”.

La ternura de la relación entre ambos ayudó a que Heartstopper se convirtiera en un fenómeno y a que tanto la serie como las novelas gráficas en las que se basa consiguieran una base de seguidores fieles a lo largo de los años. Cada temporada sumó más de 10 millones de visualizaciones y llegó al Top 10 de Netflix, la lista de los programas más vistos en una semana, en decenas de países, según datos de la plataforma.

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En los últimos años, el elenco también ha crecido junto a los personajes. Locke, quien tenía 17 años cuando fue seleccionado, afirmó en una reciente entrevista que la serie “cambió mi vida en prácticamente todos los aspectos”. Aunque no esperaba poder dedicarse a la actuación antes del programa, desde entonces fue parte de la serie de Marvel Agatha en todas partes y tiene varias películas próximas a estrenarse.

Sobre las primeras temporadas, Locke dijo: “Casi interpretaba una versión de mí mismo”. Pero a medida que tanto el personaje como el actor crecieron, él dejó de ver a Charlie como “una extensión de mí mismo; casi se siente como hermanos que crecen y toman caminos distintos”, comentó.

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Cuando Heartstopper se estrenó en abril de 2022, las tramas sobre adolescentes LGBTIQ+ en series populares como Euphoria solían centrarse en sexo riesgoso y conductas impactantes. Muchas historias de amor queer en el cine y la televisión terminaban en tragedia. Pero la carrera de Oseman comenzó en la ficción juvenil, donde “ya por entonces había una amplia gama de historias alegres, positivas y esperanzadoras”, relató la escritora. Dijo que le sorprendió que la audiencia televisiva elogiara la primera temporada de Heartstopper por “ofrecer algo bastante diferente a lo que se veía en pantalla”.

Hoy, mientras otras historias de amor queer con finales felices, como Más que rivales han cobrado gran popularidad, la autora sostuvo que “es bueno ver que el romance tiene su propio momento”. “Quizás eso es lo que la gente quiere ahora, con el mundo tan horrible”, agregó.

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Corinna Brown y Kizzy Edgell en una escena de 'Heartstopper': la saga siempre ha representado un caleidoscopio de géneros y orientaciones sexuales

La escritora británica señaló que tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, decisiones legales han restringido el acceso de personas transgénero a baños, atención médica y deportes. Pero el grupo de amigos de Heartstopper siempre reflejó un caleidoscopio de géneros y orientaciones sexuales, y Locke expresó estar “increíblemente orgulloso de que, aunque el panorama político ha cambiado desde el inicio de la serie, el programa no cambió con eso y mantuvo su esencia”, que describió como una “representación positiva de lo queer y las personas queer”.

El año pasado, semanas después de que la Corte Suprema británica decidiera que las mujeres trans no entran en la definición legal de mujeres según la legislación de igualdad del país, el elenco y el equipo filmaron escenas de una marcha del Orgullo trans para Heartstopper Forever. Nick, Charlie y sus amigos asisten en parte para apoyar a Elle (Yasmin Finney), quien antes iba a la escuela de varones pero se transfiere a la escuela hermana, donde entabla amistad con Tara (Corinna Brown). Esta actriz afirmó en una reciente entrevista que el clima político actual sobre los derechos trans volvió escenas como la marcha “tan políticas”, una diferencia respecto a las tramas de temporadas previas. Filmar el desfile del orgullo por una pintoresca ciudad inglesa fue “hermoso”, dijo, pero “verlo después fue difícil”.

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En un monólogo antes de la marcha, Elle dice: “El mundo me odia ahora. El gobierno me está quitando mis derechos y todo por lo que luchamos”. Cerrando los ojos y negando con la cabeza, añade: “Solo quiero ser yo misma. Ser libre. Ser feliz”.

La saga de novelas gráficas 'Heartstopper' es un best seller mundial (Foto: Instagram - @aliceoseman)

Alice Oseman lleva una década contando las historias de estos personajes con cada vez más profundidad, y dijo que resultaba “surrealista” estar cerrando Heartstopper tanto en pantalla como en papel. (El sexto y último volumen de la novela gráfica salió este mes). “Sé que probablemente nada de lo que haga alcance este nivel de éxito otra vez”, afirmó, “y eso es algo muy extraño de enfrentar, pero de algún modo también es liberador”.

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En cuanto a Nick y Charlie, la escritora señaló que el público tendrá que imaginar los hitos de la pareja en la adultez, como una posible boda o adoptar un perro. Pero ella los imagina juntos durante la universidad y más allá: “Esta es una historia de amor, y queremos que tengan su final feliz”.

Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa Netflix]