Arrieta contó lo siguiente, en su libro Lejano ayer: "Una noche de julio de 1927 llegamos a la ciudad de Salta varios profesores de las universidades de Buenos Aires y La Plata". "Apenas instalados en el Plaza Hotel y mientras departíamos algunos compañeros en su vestíbulo, entró una señora menudita y dirigiéndose a nuestro grupo pronunció mi nombre en voz alta y tono interrogativo. Me adelanté, y ella, tendiéndome sus manos, me dijo, sonriente: 'Acabo de ver su nombre en el libro de viajeros del hotel… Yo soy Lola Mora'". Y enseguida reproduce lo que le dijo Lola: "'¿Sabía usted que he dejado el arte? Pero no la Naturaleza… Asómbrese: me ocupo del petróleo, aquí, en las montañas de Salta… No me tome por una vieja chiflada. He estudiado el asunto seriamente. Trabajo mucho, con esperanza y alegría, a pesar de la indiferencia criminal de nuestros gobiernos para la exploración de las riquezas del suelo. He perfeccionado un procedimiento para extraer y elaborar aceites lubricantes de los esquistos bituminosos… El aparato que yo he inventado consiste en… Pero espérese un momentito'. Y se alejó rápidamente, para volver en seguida agitando en alto un folleto de cubiertas color ladrillo. Se aproximó a una mesa, escribió la dedicatoria y me entregó el opúsculo, titulado Combustibles – Un problema resuelto".