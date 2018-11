Ahora bien, si lo que está en discusión es la portación, eso es otra cosa, y resulta dudoso que nuestra caliente sangre italiana sea compatible con andar con un arma en un automóvil. Esto no parece conveniente autorizarlo, salvo a las fuerzas de seguridad. Pero si a una persona le están tirando abajo una puerta o forzando una ventana de su casa, no parece lógico obligarle a confiar en que el 911 responderá a tiempo, algo que no siempre es posible en ningún país del mundo. Lo importante es que las etiquetas no tapen el razonamiento, sobre todo cuando se debate sobre el riesgo ajeno.